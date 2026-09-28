[속보]'이럴 수가! 세계랭킹 1위가 무너졌다' 서승재-김원호 조, 4강서 인도네시아조에 0-2 완패...결승행 실패 '동메달 획득'[이치노미야 현장]

'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 결승 진출에 실패했다. 서승재-김원호 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 4강전에서 인도네시아의 다니엘 마틴-레오 카르난도 조에 패했다. 결승에 오르지 못한 서승재-김원호 조는 이번 대회를 동메달로 마무리했다.

'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 결승 진출에 실패했다. 서승재-김원호 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 4강전에서 인도네시아의 다니엘 마틴-레오 카르난도 조에 패했다. 결승에 오르지 못한 서승재-김원호 조는 이번 대회를 동메달로 마무리했다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 결승 진출에 실패했다.

서승재-김원호 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 4강전에서 인도네시아의 다니엘 마틴-레오 카르난도 조를 맞아 0대2(11-21, 14-21)로 패했다. 결승에 오르지 못한 서승재-김원호 조는 이번 대회를 동메달로 마무리했다.

서승재-김원호 조는 세계 최강의 남자복식조다. 지난해 조합을 결성한 후 세계랭킹 1위를 질주했다. 지난해 1월 말레이시아오픈에서 첫 우승을 합작한 두 선수는 독일오픈과 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈 등 굵직한 국제대회에서 연속해서 정상에 올랐다. 지난해 7월에는 남자 복식 세계 랭킹 1위까지 올라섰다. 한국 남자 복식조가 세계 1위에 오른 것은 2016년 이용대-유연성 이후 9년 만이었다.

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'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 결승 진출에 실패했다. 서승재-김원호 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 4강전에서 인도네시아의 다니엘 마틴-레오 카르난도 조에 패했다. 결승에 오르지 못한 서승재-김원호 조는 이번 대회를 동메달로 마무리했다.

지난해 8월 파리에서 열린 세계선수권에서도 정상에 올랐다. '월드 챔피언'이 된 서승재-김원호 조는 중국 마스터즈와 코리아오픈, 프랑스오픈 등에서 트로피를 추가했다. 2025년 한 해 동안만 무려 11개의 우승 트로피를 들어올렸다. 안세영과 함께 단일 시즌 최다승 기록을 세웠다.

하지만 최근 주춤한 모습이었다. 상대의 견제가 강해졌다. LA올림픽을 앞두고 변화를 준 것도 영향을 미쳤다. 서승재는 "새로운 시도보다는 우리가 가장 잘할 수 있는 부분에 중점을 둬 본래의 경기력을 보여주겠다"고 했고, 김원호는 "이제는 자신감과 믿음으로 코트에 나서겠다"고 다짐했다.

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생애 첫 아시안게임, 출발은 좋았다. 단체전에서 아쉽게 금메달을 목에 걸지는 못했지만, 중국과의 4강전에서 세계 랭킹 3위 량웨이컹-왕창을 2대0(21-12, 21-12)으로 완파하며 클래스를 회복했다.

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'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 결승 진출에 실패했다. 서승재-김원호 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 4강전에서 인도네시아의 다니엘 마틴-레오 카르난도 조에 패했다. 결승에 오르지 못한 서승재-김원호 조는 이번 대회를 동메달로 마무리했다.

26일 열린 16강에서도 좋은 모습을 보였다. 복병인 말레이시아의 아론 치아-티 카이운 조를 2대0(21-19, 21-16)으로 꺾고 8강에 진출했다. 승부처에서 흔들리지 않으며 경기를 가져갔다.

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8강 상대는 일본의 니시 히로키-구마가이 카레루 조였다. 세계랭킹 20위의 상대. 1게임 고전했다. 7-8까지 추격했지만, 범실이 이어지며 8-11로 인터벌에 돌입했다. 상대가 기가 막힌 대각 공격까지 성공시키며 15-21로 1게임을 내줬다. 2게임 초반에도 밀렸다. 엄청난 랠리 끝에 3점 째를얻으며 분위기를 바꿨다. 6연속 득점을 성공시키며 11-5로 인터벌에 들어갔다. 연속 실점을 허용하며 흔들렸지만, 17-16에서 20점 고지를 먼저 밟으며 한숨을 돌렸다. 결국 21-17로 웃었다.

운명의 3게임. 1, 2게임과 다르지 않았다. 초반 실점하며 밀렸다. 이후 쫓아가고 달아나는 싸움이 이어졌다. 막판 연속 3점을 내주며 10-11로 한점 뒤진채 인터벌에 나섰다. 14-13으로 앞서나갔다. 상대를 13점에 묶어놓고 연속 득점을 올리며 스코어를 벌렸다. 20-15. 승기를 잡았다. 마지막 포인트를 따내며 역전극에 성공했다.

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'세계랭킹 1위' 서승재-김원호 조가 결승 진출에 실패했다. 서승재-김원호 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자복식 4강전에서 인도네시아의 다니엘 마틴-레오 카르난도 조에 패했다. 결승에 오르지 못한 서승재-김원호 조는 이번 대회를 동메달로 마무리했다.

기세 좋게 4강에 오른 서승재-김원호 조의 상대는 다니엘 마틴-레오 카르난도 조였다. 세계랭킹 46위지만 무늬일 뿐이었다. 재결성 때문에 낮은거지, 과거에는 10위 내에 있던 강호였다. 8강에서도 베트남의 응우옌 딘 호앙-트란 딘 만 조를 단 24분만에 제압하고 4강에 올랐다.

1게임. 초반 밀리는 형국이었다. 2점에 묶인 사이 6점을 내줬다. 5-6까지 추격했지만, 더 따라가지 못하고 7-11로 인터벌을 맞이했다. 범실이 이어지며 8-14까지 벌어졌다. 챌린지까지 실패하며 스코어는 9-18, 더블 스코어가 됐다. 11-20에서 강력한 스매시를 허용하며 결국 11-21로 1게임을 내줬다.

벼랑 끝 2게임. 초반 또 다시 흔들렸다. 내리 여섯 점을 내줬다. 상대의 변칙 공격에 속수무책으로 당했다. 0-6에서 흐름을 바꿨다. 연속해서 점수를 올리며 추격했다. 하지만 상대의 기세는 좀처럼 꺾이지 않았다. 결국 5-11로 인터벌에 돌입했다. 파이팅을 했지만, 상대의 컨디션이 워낙 좋았다. 어떤 공격도 다 막혔다. 9-17, 8점차까지 벌어졌다. 막판 추격전을 펼쳤다. 12-18까지 쫓아갔다. 하지만 거기까지였다. 마지막까지 최선을 다했지만 마지막 점수를 내주며, 고개를 숙였다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com