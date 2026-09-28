'미쳤다' 이런 괴물있을까...안세영, 안세영, 또또또 안세영! '세계 4위' 천위페이 상대조차 안 된다! '9연속 득점' 압도적 기량 과시, 1게임 21-5 완승

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[스포츠조선 이현석 기자]'세계 4위' 천위페이는 상대조차 되지 않는 경기력이었다.

안세영은 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 4강전에서 중국의 천위페이를 1게임에서 21-5로 승리했다.

압도적이었다. 안세영은 시작부터 코트를 넓게 쓰며 공격적인 플레이로 천위페이를 농락했다. 경기 시작 이후 드롭샷과 스매시, 헤어핀 등을 고루 섞으며 천위페이의 틈만을 노렸다. 안세영은 무려 9득점을 연속으로 뽑아내는 동안 천위페이를 0득점으로 꽁꽁 묶었다. 천위페이는 안세영이 9점을 뽑아낸 이후 겨우 1점을 만들었다.

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흐름은 1게임 내내 달라지지 않았다. 천위페이가 헤어핀을 위해 네트에 다가서면, 어느새 물러난 안세용의 스매시가 코트 반편을 찔렀다. 천위페이는 이런 공격이 나올 때마다 허탈한 표정을 지었다. 이후에도 흐름은 안세영이 주도했다. 16-4, 무려 12점 차로 달아난 안세영의 공격을 막기 위해 천위페이만 분투할 뿐이었다.

16-5 상황에서 천위페이의 엄청난 공세, 하지만 안세영의 난공불락 수비에 막혔다. 안세용은 곧바로 스매시로 반격해 도리어 한 점을 따내며 17-5로 간격을 유지했다.

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안세영은 이번 아시안게임 최초의 기록에 도전한다. 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다. 기록이 하나 더 있다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과도 타이를 이룬다.

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올 시즌 기세는 다른 선수들과 비교가 불가하다. 올 시즌 전적은 무려 52승1패에 달한다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 안세영은 올 시즌 8번의 대회에 나서 7번 우승을 차지했다. 이 패배 후 36연승의 거침없는 질주를 이어가고 있다. 안세영은 무려 102주째 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

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아시안게임에서도 이미 압도적 기량을 대회 내내 보여주고 있다. 단체전부터 군계일학이었다. 말레이시아와의 8강전, 일본과의 4강전에서 모두 1단식 주자로 나서 완벽한 경기력을 보이며, 완승을 거뒀다. 일본과의 4강전 패배 당시에도 안세영만은 야마구치 아카네를 제압했다.

본게임인 여자 단식에서는 훨훨날았다. 32강 상대인 세계랭킹 426위의 스마굴로바를 17분 만에 꺾었다. 16강에서는 스리랑카의 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게(142위)를 35분 만에 2대0(21-9 21-10)으로 완파했다. 8강도 마찬가지였다. 과거 세계 랭킹 1위였던 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-8, 21-9)으로 제압하고 4강 무대에 오르며 두 대회 연속 메달 획득에 성공했다. 4강 천위페이를 상대로도 1게임을 챙겨 금메달 도전에 더 가까워졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com