‘한국전 농구 대참사 분노했나’ 中 단장 “일부 기대 종목 성적 기대에 미치지 못해” 일갈

사진=FIBA

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 농구에 패배한 게 분한 것일까.

중국 매체 소후닷컴은 27일 '중국 스포츠 대표단 단장이자 체육총국 국장 겸 당조 서기인 가오즈단은 회의에서 치열한 경쟁에 직면하여 일부 전통 우세 종목이 도전에 부딪혔고 성적이 기대치에 미치지 못했으며, 선수층 두께, 현장 지휘, 컨디션 조절 등 방면의 단점을 드러냈다고 역설했다'고 보도했다.

소후닷컴에 따르면 가오즈단 단장은 일부 종목은 훈련 조직, 팀 관리 등 방면에서도 몇 가지 문제가 존재하므로 높은 경각심을 갖고 제때 해결해야 한다고 강조했다고 알려졌다. 가오즈단 단장은 부진의 원인으로 선수층과 현장 지휘, 컨디션 조절은 물론 훈련 조직과 팀 관리까지 폭넓게 짚었다.

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이번 대회에서 중국의 부진이 두드러진 종목 중 하나는 농구다. 중국 남자 농구는 '2군'을 내세운 일본을 상대로 한 준결승에서 77대97로 대패하면서 충격적인 결과를 마주했다. 패배할 수는 있겠지만 아예 일본 2군에 경기력조차 압도당하는 치욕이었다. 심지어 남자 농구는 동메달 결정전에서도 이란에 70대79로 무릎을 꿇으며 메달 없이 대회를 마쳤다.

(나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 동메달 결정전 중국 대 이란의 경기. 중국 자오자이이가 골밑슛을 시도하고 있다. 2026.9.20

여자 농구도 마찬가지다. 압도적인 우승 후보로 꼽혔지만 준결승에서 한국에 발목을 잡혔다. 2m23을 자랑하는 역대급 유망주인 장쯔이를 내세우고도 박지현, 박지수 원투펀치가 빠진 한국 농구를 제압하지 못했다. 심지어 이 경기에서 3점슛을 하나도 넣지 못하는 굴욕적인 기록까지 남겼다. 그나마 여자 농구는 동메달 결정전에서는 대만을 77대64로 제압하며 겨우 체면을 지켰다.

남녀 농구가 나란히 기대에 못 미치는 성적표를 받아 든 만큼, 효자 종목으로 꼽혀온 중국으로서는 아쉬움이 더욱 클 수밖에 없다. 가오즈단 단장이 강조한 '높은 경각심'이 향후 대표팀 운영에 어떤 변화로 이어질지 관심이 쏠린다.