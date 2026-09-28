[속보]"中팬들의 '짜요' 외침이 민망할 정도" '55승1패+39연승 질주' 무자비한 안세영, '라이벌' 천위페이도 38분만에 셧아웃...압도적 결승행 '전무후무 2연패 보인다'[이치노미야 현장]

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이를 2대0(21-5, 21-12)으로 제압했다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 26일 32강전을 시작으로 개인전 금메달을 향한 스타트를 끊었다. 이날 변수가 있었다. '1일 2경기'였다. 여자단식 일정이 6일간 진행됐던 항저우 대회보다 경기일이 하루 줄어들면서 하루에 두 경기를 치르는 날이 생겼다. 국제대회에서 거의 볼 수 없는 스케줄이다.

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'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

안세영은 정오쯤 세계랭킹 426위의 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)을 2대0으로 제압했다. 일방적인 경기 끝에 몸풀 듯 단 20분만에 승리했다. 상대가 질려하는게 보일 정도로 상대를 압도했다. 1게임에서 5점, 2게임에서도 5점만 내주며 모두 21-5로 승리했다.

경기 후 안세영은 "솔직히 처음이어서 좀 당황스럽긴 한데 선수촌에서 하루에 세 번씩 또 운동을 했으니까 그런 경험을 살려서 이뛰어야 할 것 같다"고 했다. 이어 "하루 두 경기를 해본 적이 없어서 어떻게 해야할지 복잡하더라. 계속 대기 하기 보다는 텀이 길어서 한번 숙소에 들어갔다올 생각이다. 일단 집중력 있게 경기를 하는 것은 똑같다. 크게 달라지는 것은 없다"고 했다.

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안세영은 숙소로 돌아가 씻은 뒤 다시 경기장에 왔다. 생각보다 경기 텀이 길어졌다. 약 7시간 뒤 같은 곳에서 다시 16강전에 나섰다. 1일 2경기의 여파로 남녀 단식에서 이변이 속출했다.

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'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

하지만 안세영은 강했다. 변수에 흔들리지 않았다. 스리랑카의 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게(142위)를 35분 만에 2대0(21-9, 21-10)으로 완파했다.16강에서도 안세영은 공격적으로 경기에 임했다. 빈틈이 없는 경기 운영으로 순식간에 리드를 잡았다. 리드를 잡은 안세영은 끝까지 리드를 잃지 않고 단 16분 만에 1게임을 마무리했다. 2게임에는 11-9까지 추격을 허용했지만, 17-10에서 몰아붙이며 그대로 경기를 끝냈다.

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16강 관문을 통과한 안세영은 진검 승부에 나섰다. 8강전부터는 상위랭커와 만난다. 8강전 상대는 세계 랭킹 5위 인타논이었다. 2023년 세계선수권 우승자이자 전 세계랭킹 1위로 만만치 않은 상대다. 하지만 안세영은 첫 경기 패배 후 최근 14번의 맞대결을 모두 승리로 장식할 정도로 인타논에 강했다.

전날 두 경기를 치른 후유증은 없었다. 안세영은 인타논을 2대0(21-8, 21-9)으로 제압했다. 단 31분만이었다.

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'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

1게임 초반부터 상대를 몰아 붙였다. 11-5로 인터벌을 맞이한 안세영은 이후 14-6까지 치고나가며 더블 스코어 이상으로 앞서갔다. 상대를 8점으로 묶어 놓고 내리 5점을 따내며 게임을 따냈다. 16분 만이었다. 2게임에서도 상대가 기세가 오를만하면 얄미울 정도로 정확한 샷으로 분위기를 바꿔버렸다. 압도적인 말로도 부족한 경기력이었다. 13-6에서 멋진 패싱샷으로 점수차를 더 벌린 안세영은 계속해서 점수를 쌓았다. 20-9, 매치포인트를 성공시키며 승부를 마무리했다.

4강 상대는 세계 4위 천위페이였다. 2022년 항저우 대회에서 안세영이 금메달을 거머쥘 당시 결승에서 이겼던 선수가 바로 천위페이다. 천위페이는 오랫동안 안세영을 괴롭힌 대표적인 선수였다. 안세영이 세계 정상급 선수로 성장하는 과정에서 여러 차례 중요한 길목을 가로막았고, 한때 상대 전적에서도 우위를 점했다. 그러나 최근 흐름은 달라졌다. 천위페이는 올 들어 단 한번도 안세영을 이기지 못했다. 이번 대회 앞서 '타도 안세영'을 외쳤지만, 쉽지 않은 미션이었다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

4강까지 오는 길도 험난했다. 천위페이는 16강에서 베트남의 응우옌 투이 린(세계 32)를 상대로 2대1로 가까스로 이겼고, 8강에서는 인도의 푸살라 신두(세계 11위)에 1게임을 내주는 등 시종 고전하다 가까스로 2대1 역전승을 거뒀다. 체력 부담이 있을 수 밖에 없었다.

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안세영은 천위페이를 압도했다. 라이벌이라는 말이 무색할 정도였다. 1게임 초반부터 치고 나갔다. 좌우, 전후 기가 막힌 샷이 이어지며 무려 9-0까지 앞서나갔다. '짜요'를 외치는 중국 팬들이 민망한 수준이었다. 무려 11-1로 인터벌을 맞이했다. 네트 앞 플레이와 선수 동작을 역이용한 샷은 탄성을 자아내게 했다. 천위페이는 한 점 따기도 버거웠다. 랠리가 길어지면 어김없이 승리했다. 17-5까지 앞서나갔다. 무자비한 안세영은 내리 넉점을 더하며, 17분만에 1게임을 가져갔다.

2게임도 압도적이었다. 회심의 공격을 모조리 막아내니 천위페이가 칠 구석이 없었다. 5-1까지 벌렸다. 안세영의 샷이 미세하게 흔들리며 6-6까지 됐다. 그러자 안세영이 다시 풀파워로 나섰다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

내리 다섯 점을 따내며 11-6으로 인터벌에 돌입했다. 이후 4~5점차를 유지하며 스코어를 쌓았다. 천위페이의 챌린지가 실패했고, 상대 범실까지 더해지며 5점의 굴레에서 벗어났다. 12-18이 됐다. 연속해서 점수를 쌓은 안세영은 마지막 포인트까지 얻으며 완승을 챙겼다. 안세영은 경기 후 크게 소리를 지르며 승리를 즐겼다.

이날 승리로 안세영은 올 시즌 55승1패라는 경이적인 승률을 이어갔다. 39연승이다. 이제 한 번만 더 이기면 금메달이다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com