'이럴 수가' 日 에이스는 "60~70%만 해도 이겨" 도발했는데...중국 금메달 따고 깜짝 발언, "일본 선수들 매우 우수해"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]일본 선수들과 달리 중국 선수들은 상대의 실력을 인정했다.

일본의 도스포웹은 27일 '남자 복식 금메달을 따낸 린스둥은 하리모토 도모카즈와 시노즈카 히로토의 기량을 칭찬했다'고 보도했다.

중국의 린스둥-황유정 조는 27일 일본 나고야의 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 복식 결승전에서 세트스코어 4대2(6-11, 11-4, 12-14, 11-6, 11-5, 11-1)로 하리모토 도모카즈-시노즈카 히로토(일본) 조와의 맞대결에서 승리했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

린스둥-황유정 조는 초반 3게임에서 먼저 1-2로 리드를 내주며 어려움을 겪기도 했다. 하지만 4게임부터 반격이 시작됐다. 11-6으로 4게임 승리 후 5게임은 11-5로 더 압도적인 경기력을 펼쳤다. 대미를 장식한 6게임은 무려 11-1, 일본이 힘도 쓰지 못하고 무너졌다. 중국 최강자 중 한 명으로 꼽히는 린스둥은 아시안게임 금메달을 추가했다.

린스둥은 경기 후 인터뷰에서 "결승에서 맞붙은 하리모토 선수와 시노즈카 선수는 현재 탁구계에서도 매우 뛰어난 선수들이다"며 "이 힘든 승리를 거둔 것은 우리에게 새로운 출발이며, 이번 대회를 계기로 한 단계 더 높은 곳으로 올라가고 싶다"고 상대 선수들을 치켜세우는 말을 남겼다.

로이터연합뉴스

Advertisement

이는 일본 선수들이 보인 태도와 대비된다. 일본 남자 탁구 선수들은 이번 대회 내내 중국을 도발하는 발언들을 남겼다. 일본 에이스 마쓰시마 소라는 인터뷰에서 "팀 전체가 100%의 기량을 발휘할 필요는 없다. 60~70% 정도만 발휘해도 현재 중국 팀과 충분히 경쟁해서 이길 수 있다고 생각한다. 물론 50%도 안 되면 이길 수 없겠지만, 팀 전체가 60~70% 정도의 기량만 보여준다면 승리할 수 있다"고 중국을 도발했었다. 반면 중국은 일본을 꺾은 후 상대의 실력을 인정하는 태도를 보이며 일본과는 사뭇 다른 반응을 보여줬다.

Advertisement

한편 린스둥은 이번 대회 또 하나의 메달을 추가하기 위해 나선다. 남자 단식 준결승전을 28일 오후 2시15분부터 린윤주(대만)와 펼칠 예정이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com