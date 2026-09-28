'천적' 천위페이, 38분만에 셧아웃시키고도 만족 못하는 안세영 "오늘은 85점 정도, 상대 0점 줘야 100점 줄 것"[이치노미야 현장]

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준기자]'여제' 안세영에게 만족은 없다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이를 2대0(21-5, 21-12)으로 제압했다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

경기 후 믹스트존에서 만난 안세영은 "쉬운 경기는 아니었다. 천위페이가 언제든 치고 올라올 수 있는 선수라 끝까지 긴장의 끈을 놓을 수 없었다. 한 점 한 점 하다보니 좋은 결과 가져올 수 있었다"고 했다. 이어 "과감한 샷들이 잘됐다"며 "크게 생각하지 않고 기본에 충실했다. 과감하고 자신있게 초반부터 하자는 생각으로 임했더니 잘 풀렸다"고 웃었다.

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'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

'세계 4위' 천위페이는 한때 안세영 천적으로 불렸다. 안세영은 첫 아시안게임이었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 첫 경기에 패해 광탈했는데, 당시 상대가 천위페이였다. 무려 7연패를 안기기도 했다.

이제는 상황이 180도 달라졌다. 안세영은 최근 들어 천위페이에 패하지 않고 있다. 이날 4강전은 달라진 두 선수의 상성을 보여준 단적인 예였다. 안세영은 정말 완벽한 경기로 천위페이를 제압했다. '농락했다'는 표현이 어울릴 정도였다. 1게임 초반에는 무려 9-0으로 앞서가기도 했다. 천위페이는 안세영의 실수가 아니었다면 점수를 내기도 벅찰 정도였다. 좌우, 전후를 가리지 않고 구석구석 찌르는 안세영의 샷에 전혀 반응하지 못했다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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안세영은 이날 천위페이를 단 38분만에 셧아웃시켰다. 그럼에도 안세영은 부족함을 느꼈다. 안세영은 "오늘은 85점 정도 줄 수 있을 것 같다. 실수가 없어야 100점을 줄 수 있다. 그런 플레이를 항상 상상하기 때문에 동기부여가 된다"고 했다. 이어 "이제 천위페이의 반 정도 따라온 것 같다. 천위페이는 어느 구간에서든 다 정확하게 라인을 따라 때린다. 상대 입장에서는 압박감이 엄청 심하다. 나는 좋은 찬스에서만 그렇게 때릴 수 있는데, 천위페이는 아무데서나 정확히 때릴 수 있다. 그래서 아직 반 밖에 못따갔다"고 했다.

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그래도 스스로 뿌듯한 부분도 있다. 안세영은 "차분함이나 자신감은 성장한 것 같다. 만족스럽다"고 했다.

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안세영은 이렇다할 위기 없이 결승까지 올랐다. 말하는대로, 생각하는대로 다 되는 수준이다. 안세영은 "막상 즐긴다고는 하지만 쉽게 즐길 수 있는 대회는 아니다. 그냥 코트에서 머뭇거리지 않고 자신있게 하는 플레이들이 나를 힘나게 하고 있다"고 했다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

이제 사상 첫 2연패를 눈 앞에 두고 있다. 안세영에게 그 보다 더 중요한 것이 있다. 안세영은 "2연패는 당연히 큰 의미다. 하지만 기록보다는 내가 하고 싶은 플레이가 먼저다. 과감하고 자신 있는 플레이가 나온다면 이 대회는 정말 만족하는 대회가 될 수 있을 것"이라고 했다. 그는 마지막으로 "항저우 대회에서는 도전자 입장이었는데 이제는 지켜야 하는 입장으로 멋진 플레이도 보여줘야하고 결과도 잡아야 한다. 그래도 최선을 다하는 건 똑같으니까, 나는 나대로 풀어나가는게 맞는 것 같다"고 힘주어 말했다.

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안세영은 29일 펼쳐지는 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 만난다. 이런 마음가짐이라면 상대가 노릴 구석은 없어 보인다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com