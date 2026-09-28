'천적' 천위페이, 38분만에 셧아웃시키고도 만족 못하는 안세영 "오늘은 85점 정도, 상대 0점 줘야 100점 줄 것"[이치노미야 현장]

[이치노미야=스포츠조선 박찬준기자]'여제' 안세영에게 만족은 없다.
'세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이를 2대0(21-5, 21-12)으로 제압했다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.
경기 후 믹스트존에서 만난 안세영은 "쉬운 경기는 아니었다. 천위페이가 언제든 치고 올라올 수 있는 선수라 끝까지 긴장의 끈을 놓을 수 없었다. 한 점 한 점 하다보니 좋은 결과 가져올 수 있었다"고 했다. 이어 "과감한 샷들이 잘됐다"며 "크게 생각하지 않고 기본에 충실했다. 과감하고 자신있게 초반부터 하자는 생각으로 임했더니 잘 풀렸다"고 웃었다.
'세계 4위' 천위페이는 한때 안세영 천적으로 불렸다. 안세영은 첫 아시안게임이었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 첫 경기에 패해 광탈했는데, 당시 상대가 천위페이였다. 무려 7연패를 안기기도 했다.
이제는 상황이 180도 달라졌다. 안세영은 최근 들어 천위페이에 패하지 않고 있다. 이날 4강전은 달라진 두 선수의 상성을 보여준 단적인 예였다. 안세영은 정말 완벽한 경기로 천위페이를 제압했다. '농락했다'는 표현이 어울릴 정도였다. 1게임 초반에는 무려 9-0으로 앞서가기도 했다. 천위페이는 안세영의 실수가 아니었다면 점수를 내기도 벅찰 정도였다. 좌우, 전후를 가리지 않고 구석구석 찌르는 안세영의 샷에 전혀 반응하지 못했다.
안세영은 이날 천위페이를 단 38분만에 셧아웃시켰다. 그럼에도 안세영은 부족함을 느꼈다. 안세영은 "오늘은 85점 정도 줄 수 있을 것 같다. 실수가 없어야 100점을 줄 수 있다. 그런 플레이를 항상 상상하기 때문에 동기부여가 된다"고 했다. 이어 "이제 천위페이의 반 정도 따라온 것 같다. 천위페이는 어느 구간에서든 다 정확하게 라인을 따라 때린다. 상대 입장에서는 압박감이 엄청 심하다. 나는 좋은 찬스에서만 그렇게 때릴 수 있는데, 천위페이는 아무데서나 정확히 때릴 수 있다. 그래서 아직 반 밖에 못따갔다"고 했다.
그래도 스스로 뿌듯한 부분도 있다. 안세영은 "차분함이나 자신감은 성장한 것 같다. 만족스럽다"고 했다.
안세영은 이렇다할 위기 없이 결승까지 올랐다. 말하는대로, 생각하는대로 다 되는 수준이다. 안세영은 "막상 즐긴다고는 하지만 쉽게 즐길 수 있는 대회는 아니다. 그냥 코트에서 머뭇거리지 않고 자신있게 하는 플레이들이 나를 힘나게 하고 있다"고 했다.
이제 사상 첫 2연패를 눈 앞에 두고 있다. 안세영에게 그 보다 더 중요한 것이 있다. 안세영은 "2연패는 당연히 큰 의미다. 하지만 기록보다는 내가 하고 싶은 플레이가 먼저다. 과감하고 자신 있는 플레이가 나온다면 이 대회는 정말 만족하는 대회가 될 수 있을 것"이라고 했다. 그는 마지막으로 "항저우 대회에서는 도전자 입장이었는데 이제는 지켜야 하는 입장으로 멋진 플레이도 보여줘야하고 결과도 잡아야 한다. 그래도 최선을 다하는 건 똑같으니까, 나는 나대로 풀어나가는게 맞는 것 같다"고 힘주어 말했다.
안세영은 29일 펼쳐지는 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 만난다. 이런 마음가짐이라면 상대가 노릴 구석은 없어 보인다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com