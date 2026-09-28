"동료들에게 미안하다" 예상치 못한 격발 지연 '0점 처리'…그래도 팀 코리아 해냈다 '값진 銀' [도요타 LIVE]

눈물 흘리는 양지인 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 개인전 본선 겸 단체전. 한국 양지인이 경기가 끝난 후 눈물을 닦고 있다. 양지인은 이 경기에서 21발째 격발 지연으로 0점을 기록했다. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 이종서 기자] 치명적인 실수. 그러나 '팀 코리아'의 힘으로 극복했다.

봉서린(광주시체육회) 양지인(우리은행) 오예진(IBK기업은행)은 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 사격 여자 단체 25m 권총 결선에서 865점을 기록했다.

전날(27일) 진행한 완사에서 870점을 기록한 한국은 완사와 급사 총합 1735점을 기록했다. 1위 중국(1743점)에 8점 부족했다. 3위 대만(1734점)과는 1점 차 앞서면서 은메달을 차지하게 됐다.

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한국은 중국(868점)을 2점 차 앞선 선두로 급사에 돌입했다. 1위로 시작한 만큼, 금빛 총성이 기대됐다.

예기치 못한 실수가 나왔다. 양지인이 속사 21번째 발이 격발이 늦어져 0점 처리를 받았다. 급사는 총을 들고 7초를 대기한 뒤 초록불이 들어오면 3초 내에 격발을 해야 한다.

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치명적인 실수가 됐다. 메달까지 불발되나 싶었지만, '맏언니'가 힘냈다. 속사 첫 10발에서 98점을 쏜 봉서린은 다음 다섯 발에서는 47점을 기록했다.

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봉서린의 집중력은 계속해서 무섭게 불타올랐다. 이후 다섯발을 모두 10점에 명중시켰고, 마지막 10발에서 97점을 기록해 속사 합계 292점을 기록했다.

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봉서린은 전날 완사에서 289점을 합쳐 개인전 본선 581점(엑스텐 14개)을 기록하며 전체 7위로 개인전 결선 진출권까지 따냈다.

오예진은 579점(엑스텐 24개)으로 10위, 양지인은 575점(엑스텐 27개)으로 17위에 그쳤다.

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본선을 마친 뒤 양지인은 눈물을 쏟았다. 전날 완사에서 292점을 기록하며 1위를 달렸던 그였다. 한국을 메달권으로 끌어올린 1등 공신이었지만, 한 발의 실수가 마음에 남을 수밖에 없었다.

양지인은 격발 지연이 있었다고 상황을 설명하며 "같이 준비한 팀 동료들에게 미안하다"고 믹스트존을 빠져나갔다.

도요타=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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