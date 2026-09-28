"엄마 내가 해냈어!" 두 번 넘어지고 일어서 역사 쓴 '2008년생 金보더' 강준이 "이번 아시안게임 금메달은 내 인생의 가장 큰 전환점, 다음은 LA올림픽"

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"이번 아시안게임 금메달은 내 인생의 가장 큰 전환점이다. 더 어렵고 난해한 기술로 LA올림픽에 도전하겠다."

'2008년생 천재 보더' 강준이(17·서울영등포고)의 당찬 각오였다. 강준이는 27일 새로운 역사를 썼다. 스케이트보드 남자 스트리트 결승에서 런 세션 88.45점에 이어 트릭 세션에서 92.40점을 얻어 최종 합계 180.85점으로 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 스케이트보드가 아시안게임 정식 종목으로 처음 채택된 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 한국이 금메달을 따낸 것은 최초다. 역대 최고 성적은 2018년 대회 은주원의 남자 스트리트 동메달뿐이었다.

스케이트보드 스트리트는 계단, 난간, 벤치 등 길거리 구조물을 본뜬 경기장에서 기술을 펼친다.채점은 45초 동안 코스를 자유롭게 누비는 '런'(Run)과 단일 고난도 기술을 선보이는 '트릭'(Trick) 점수를 각각 100점 만점으로 매긴 뒤, 이를 합산한 총점 200점 만점으로 순위를 가린다. 이날 강준이는 세계 최강 일본 선수들을 안방에서 모두 제치고, 기적의 금메달을 거머쥐었다.

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28일 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에 나선 강준이는 하루가 지난 뒤에도 여전히 얼떨떨한 표정이었다. 그는 "처음 태극마크를 달고 나선 대회에서 우승을 차지해 아직도 꿈만 같고 믿기지 않는다"며 "긴장이 풀려서인지 새벽까지 뒤척이다 겨우 2∼3시간 눈을 붙이고 나왔다"고 웃었다.

드라마 같은 승부였다. 강준이는 트릭 1차와 2차 시기에서 야심 차게 준비한 고난도 기술을 연달아 실패하며 0점에 그쳤다. 벼랑 끝에 몰렸던 강준이는 마지막 3차 시기에서 같은 기술에 다시 도전해 완벽하게 성공시켰다. 강준이는 "2차 시기까지 실패하고 울면서 코치님께 달려가 '어떡하냐'고 매달렸다"며 "선생님이 '정신 차리고 너 자신을 믿으라'고 다독여 주셔서 제정신이 돌아왔다"고 당시를 되돌아 봤다. 이어 "3차 시기 직전 관중석을 바라봤는데 어머니가 눈에 들어왔다"며 "그동안 나를 위해 고생하신 부모님께 보답하고 싶다는 마음에 '까짓거 해보자'며 마음을 다잡았다. 1위가 확정된 뒤 '엄마 내가 해냈어'라는 생각에 울컥했다"고 말했다.

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29일이 생일인 강준이는 "중학교 때 친구들까지 100통이 넘는 축하 메시지를 받았다"면서 "처음 세계대회에서 우승해 스폰서가 생겼을 때가 제 인생 1차 전환점이었고, 엑스게임 메달이 2차였다면 이번 아시안게임 금메달은 내 인생에서 가장 큰 전환점"이라고 했다.

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강준이는 8세에 보드를 타기 시작해 과거 TV 프로그램 '영재발굴단'에서 스케이트보드 신동으로 화제가 됐다. 남다른 재능 속 우여곡절이 많았다. 강남 양산에서 자란 강준이는 훈련장이 없어 매주 심야버스를 타고 서울에 오가며 연습했고, 결국 훈련 환경 때문에 서울로 거처를 옮겨야 했다. 강준이는 "보라매공원에 파크가 생긴 뒤 조금 나아졌지만, 여전히 제대로 연습하기에는 공간이 턱없이 부족하다"고 전했다.

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당당히 아시안게임 금메달리스트가 되며 고등학생 신분으로 병역 혜택을 거머쥐었다. 강준이는 "아직 실감이 나지 않지만, 군대갈 나이가 되면 실감날 것 같다"고 웃었다.

이제 강준이의 시선은 2년 뒤 LA 올림픽으로 향한다. 신정혁 대표팀 감독은 "아시안게임은 올림픽의 '미리보기' 무대다. LA에서 만날 선수들과 겨뤄 큰 점수 차로 이긴 것"이라며 자신감을 드러냈다. 강준이는 "올림픽에서 1등을 하면 가장 좋겠지만, 순위와 상관없이 더 어렵고 난해한 나만의 새로운 기술을 완성해 전 세계에 보여주는 것이 가장 큰 목표"라고 당찬 포부를 전했다.

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그는 마지막으로 "나에게 스케이트보드는 '잠'같은 존재다. 가끔씩 자기 싫을 때도 있는데 어쩔 수 없이 자야하지 않나. 그런데 자고 일어나면 개운한 것처럼 기술을 성공하면 기분이 좋아진다"며 "

나는 많이 넘어져봤다. 안 될때도 잘 될때도 있다. 그래도 계속 도전하고 꾸준히 하다보면 언젠가는 목표에 도달하게 된다고 생각한다. 모두가 꿋꿋이 이겨냈으면 좋겠고, 하던대로하면 원하는 바를 이룰 수 있을 것"이라고 의젓하게 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com