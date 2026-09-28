[오피셜] 안세영 역대 최초 대기록+일본 대망신 희생양 될까...'日 에이스' 야마구치 결승전 진출, 29일 맞대결

안세영 가뿐히 결승 진출 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]안세영의 결승 상대는 일본 에이스 야마구치 아카네다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이를 2대0(21-5, 21-12)으로 제압했다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다.

반대편 대진에서는 야마구치가 결승전에 올라왔다. 야마구치는 여자단식 4강전에서 중국의 왕쯔위를 2대0(21-11, 22-20)으로 제압하는데 성공했다. 안세영은 29일 야마구치와 대망의 결승전을 치른다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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일본 매체 NTV는 안세영과 야마구치의 대진이 성사된 후 '결승전 상대는 세계 랭킹 1위인 한국의 안세영이다. 여자 단체전 준결승에서 일본은 한국을 상대로 승리했으나, 야마구치는 안세영과의 맞대결에서 제1게임을 내준 뒤 제2게임을 가져왔고, 운명의 제3게임에서는 3분에 가까운 랠리가 이어지는 등 끈질긴 모습을 보였으나 1대2(9-21, 21-18, 11-21)로 패배한 바 있다. 여자 단식 결승 무대에서 그 설욕을 이뤄낼 수 있을지 주목된다"고 밝혔다.

안세영 '집중' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

지난 배드민턴 단체전 4강에서 안세영은 자신이 왜 세계 최강인지를 야마구치를 상대로 보여줬다. 하지만 경기 후 야마구치는 안세영 상대법에 대한 힌트를 얻은 것처럼 이야기했다.

그는 "내가 먼저 적극적으로 나가지 않으면 점수를 딸 수 없다. 이 방식을 계속 밀고 나가면서 난관을 타개하는 수밖에 없다고 본다. 지금까지 해온 방향성 자체가 크게 틀리지 않았다는 점을 확인했다. 스스로 낼 수 있는 스피드가 점점 올라가고 있고, 시도하려던 플레이에서 나오던 실수가 줄어들며 좋은 코스로 들어가기 시작했다. 호흡을 가다듬을 수 있는 여유도 아주 없지는 않게 되었기에, 새로운 해결책을 찾았다기보다는 그동안 준비해 온 것들을 조금씩 실전에서 구현할 수 있게 된 느낌"이라는 소감을 밝혔다.

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안세영을 상대로 파훼법에 대한 힌트를 보여줬다고 밝혔지만 안세영은 그렇게 쉽게 공략 당하는 상대가 아니다. 이번 시즌 56전 55승1패다. 지금의 안세영은 누구도 막을 수 없는 수준의 기량이다. 최근 안세영은 야마구치를 상대로 8연승을 달리고 있을 정도로 상대 전적에서 크게 앞서고 있다.