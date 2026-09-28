韓 배드민턴-안세영 대형 사고 터진다, 전무후무 아시안게임 2연패 꽃길 확정...'유일 1패' 왕즈이 대신, '8전 전승' 야마구치와 결승 격돌

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영의 결승 상대로 야마구치 아카네가 결정됐다.

야마구치는 28일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 왕즈이(중국)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 준결승에서 2대0(21-11, 22-20)으로 승리했다.

완벽한 반격이었다. 앞서 야마구치는 여자 단체전 금메달 도전에서 왕즈이에 패하며 고개를 숙였다. 당시 1시간 20분의 혈투, 1대2(21-14, 19-21, 17-21)로 역전패하며 아픔의 눈물을 흘렸다. 야마구치는 이후 여자 단식에서 만회를 예고했다.

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로이터연합뉴스

여자 단식 32강에서 세예데하이산 슈리데흐지아바리(이란)을 2대0(21-5, 21-9)으로 제압, 16강에서는 푸이치와(마카오)에 2대0(21-12, 21-12)으로 완파하고 8강에 올랐다. 8강 상대는 저력을 갖춘 인도의 운나티 후다, 야마구치는 접전을 벌였다. 1게임 21-16 승리에도 불구하고 2게임에서 14-21로 패하며 탈락 위기에 몰렸다. 다행히 3게임 팽팽한 흐름 속에서 21-17로 승리하며 준결승에 올랐다.

왕즈이와의 4강은 접전이었다. 왕즈이가 먼저 7점을 내며 흐름을 주도하는 듯 했지만, 야마구치는 연속 득점을 뽑아내 11-9로 인터벌을 맞이했다. 인터벌 이후에는 기세를 올렸다. 13-11 상황에서 야마구치가 8연속 득점으로 왕즈이를 꽁꽁 묶으며 1게임을 챙겼다.

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2게임은 더 치열했다. 야마구치가 1게임의 흐름을 이어가며 7-3까지 격차를 벌렸으나, 왕즈이가 계속해서 따라붙었다. 11-8 상황에서 인터벌 이후 경기의 열기가 더해졌다. 왕즈이는 13-15로 뒤진 상황에서 6연속 득점을 만들며 단숨에 19-15로 분위기를 바꿨다. 승부가 3게임으로 이어질 가능성이 컸던 상황, 하지만 야마구치의 저력이 뿜어져 나왔다. 4점 뒤진 야마구치는 추격을 포기하지 않았고, 20-20 듀스까지 만들어냈다. 이후 야마구치는 내리 2점을 뽑아내며 22-20 드라마 같은 2게임 승리를 만들어 결승에 올랐다.

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로이터연합뉴스

야마구치가 올라오며 안세영에게는 오히려 아시안게임 2연패를 위한 좋은 기회가 되고 말았다. 안세영은 최근 엄청난 경기력을 과시 중이다. 부상 복귀 후 치른 두 대회에서 퍼펙트 우승, 단 한 번의 경기도 내주지 않았다. 더욱이 야마구치를 상대로는 최근 8경기에서 모두 승리했다. 야마구치는 전패의 굴욕이다. 여자 단체전 4강에서도 야마구치만이 세트를 내줬다. 안세영에 1대2로 패배했다. 반면 왕즈이에게는 올 시즌 패배가 있다. 올 시즌 유일한 1패가 왕즈이다. 물론 왕즈이를 상대로도 최근 14경기 13승1패로 압도적이지만, 야마구치를 상대로는 연승 중이라는 점이 더 긍정적이다.

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안세영은 앞서 4강에서 천위페이를 상대로 불과 38분 만에 경기를 끝내는 압도적인 경기력을 선보였다. 그럼에도 자신의 기량에 완벽하게 만족하지 않았다. 안세영은 경기 후 "오늘은 85점 정도 줄 수 있을 것 같다. 실수가 없어야 100점을 줄 수 있다. 그런 플레이를 항상 상상하기 때문에 동기부여가 된다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com