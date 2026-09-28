2008년생 일본 탁구 에이스는 왜 펑펑 울었나...32년 만의 꿈 좌절, 그보다 잔인했던 현실 고백 "결과적으로 완패"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본의 탁구소녀 하리모토 미와가 패배 후 눈물을 참지 못했다.

일본의 도스포웹은 27일 '하리모타 미와가 눈물의 동메달을 목에 걸었다'고 보도했다.

격차가 컸다. 세계랭킹 3위 하리모토는 27일 일본 아이치현 도요타 스카이홀에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 단식 준결승전에서 왕만위(중국)에 1대4(8-11, 4-11, 10-12, 11-9, 6-11)로 완패했다. 32년 만의 여자 단식 금메달을 노렸던 일본은 하리모토마저 왕만위에 무너지며 동메달에 그치고 말았다.

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하리모토는 세계 1위인 왕만위의 기량에 밀려 제 실력도 내지 못했다. 1, 2게임을 연달아 내줬다. 3게임에서 듀스까지 가는 접전도 펼쳤지만, 결과를 챙기지 못했다. 4게임 11-9 승리로 반격했으나, 이어진 5게임에서 6-11로 패하며 결국 고개를 숙였다.

2008년생인 하리모토는 중국계 일본인으로 2014년 가족과 함께 일본으로 귀화했다. 부모 모두 쓰촨성 출신의 탁구 선수였던 하리모토는 오빠인 하리모토 도모카즈와 함께 일본을 대표하는 최고의 탁구 재능으로 떠올랐다. 세계 랭킹 3위까지 오르며 저력을 발휘했던 하리모토는 왕만위에 패하며 아쉽게 일본의 자존심을 세우지는 못했다.

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하리모토는 패배 후 인터뷰에서 눈물을 참지 못했다. 아직 성인이 되지 못한 나이, 국제 무대에서 느낀 실력의 격차는 너무나도 무거운 마음의 짐이었다. 하리모토는 "결과적으로도 완패였던 것 같다. 1세트를 따낸 것은 운이 좋았다"며 "경기를 해보니까 상대가 정말 강했다"고 했다.

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다만 하리모토는 여전히 금메달의 기회가 있었다. 다시 한번 왕만위와 승부를 겨룬다. 이번에는 여자 복식이다. 28일 열린 여자 복식 준결승전에서 홍콩의 두 호이 컴-응 윙 람을 4대0(11-6, 11-5, 11-4, 11-6)으? 제압한 하리모토는 결승에서 콰이만-왕만위(중국) 조를 상대해야 한다. 눈물과 함께 고개를 숙였던 하리모토는 28일 오후 7시 결승전에서 금메달을 위한 반격을 노린다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com