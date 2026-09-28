미쳤다! 대한민국 양궁 천재 또 나왔다…'만 14세' 女 컴파운드 강연서 '항저우 3관왕 제압' 개인전 8강→단체전 4강 안착

강연서, 15발 모두 10점 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 승리한 후 150점이 적힌 과녁 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

항저우 3관왕 인도 명궁 무너뜨린 강연서 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 화살을 쏘고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국의 양궁 역사가 새로 쓰여질까. '막내' 강연서(성사중학교)가 단체전에 이어 개인전에서도 순항하고 있다.

강연서는 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 죠티 수레카 벤남(인도)과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 8강전에서 150대146으로 승리하며 8강행 티켓을 챙겼다. 벤남은 항저우 대회에서 3관왕을 차지한 이번 대회 강력 우승후보다. 강연서는 최강을 잡고 8강 진출을 이뤄냈다.

2011년 11월 1일생인 강연서는 최연소 국가대표 타이틀을 거머쥐며 아시안게임에 나섰다. 종전 주요 국제대회에 출전한 한국 양궁 최연소 국가대표는 만 17세에 도쿄올림픽에 나서서 금메달 2개를 따낸 남자 리커브의 김제덕이다. 강연서는 김제덕의 기록을 3년 앞당기며 최연소 타이틀을 가져갔다.

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강연서는 앞서 열린 랭킹라운드에서 701점을 쏘며 전체 4위에 랭크됐다. 여자 단체전에서는 합계 2096점으로 중국, 인도(이상 2099점)에 이어 3위를 마크했다. 개인전에서도 힘을 내고 있다. 강연서는 32강전에서 오트곤바야르 다그단자브(몽골)를 150대133으로 이겼다. 16강에서도 승리하며 금빛 도전을 이어가게 됐다.

박정윤, 8강 향해 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 박정윤과 대만 천팡이의 경기. 한국 박정윤이 화살을 쏘고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

같이 출전한 박정윤(창원시청) 역시 32강전에서 주마나 알나자르(아랍에미리트)를 148대140으로 잡았고, 16강전에선 첸방이(대만) 148대147로 웃었다.

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앞서 열린 남자 개인전에선 최용희와 김종호(이상 현대제철)가 나란히 8강 진출을 확정했다. 최용희는 32강전에서 압달라 알만수리(아랍에미리트)를 147대141, 16강전에서 무하마드 가잘리(말레이시아)를 149대145로 각각 잡았다. 김종호 역시 32강전에선 게체 체툼(부탄) 148대143, 16강전에선 모하마드 주와이디 마주키(말레이시아)를 147대145로 눌렀다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com