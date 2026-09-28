'단체전 銀' 봉서린, 개인 결선은 8위 마무리…북한 김현숙 동메달 [도요타 LIVE]

조준하는 봉서린 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 개인전 결선. 한국 봉서린이 조준을 하고 있다. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 이종서 기자] 단체전 '기적의 은메달' 주역 봉서린(33·광주광역시체육회)이 개인전에서는 메달 획득에 실패했다.

봉서린은 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 사격 여자 25m 권총 개인전 결선을 8위로 마쳤다.

개인전 본선에서 완사와 급사 총합 581점(엑스텐 14개)를 기록한 봉서린은 8명이 진출하는 결선에 7위로 진출했다.

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개인전 결선은 네 번의 시리즈(20발) 사격 이후부터 탈락자가 결정된다. 봉서린은 가장 먼저 탈락자가 됐다.

첫 다섯발에서 3점을 기록한 봉서린은 이후 다섯 발에서는 두 점을 더하는데 그쳤다. 다시 쏜 5발에서 2점을 기록한 봉서린은 마지막 5발에서 4발을 적중하는 집중력을 보여줬다.

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그러나 하니야 로스타미얀(이란)에 1점 부족하게 되면서 결국 가장 먼저 탈락자가 됐다.

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한편 봉서린은 앞서 열린 본선 겸 단체전 결선에서는 양지인(우리은행) 오예진(IBK기업은행)과 함께 은메달을 합작했다.

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금메달은 슛오프 끝에 중국의 샤오자루이쉬안이 차지했다. 북한의 김현숙은 인도의 에샤 싱과 2,3위 결정 슛오프에서 패배하며 동메달을 얻게 됐다.

도요타=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com