[속보]아무도 주목하지 않은 '세계 46위' 유태빈의 대반전 드라마는 여기까지! 4강에서 '싱가포르 최강자'에 1-2 석패...남자 단식 16년만의 값진 동메달![이치노미야 현장]

남자 단식의 희망 유태빈이 값진 동메달을 목에 걸었다.세계랭킹 46위의 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

남자 단식의 희망 유태빈이 값진 동메달을 목에 걸었다.세계랭킹 46위의 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]남자 단식의 희망 유태빈이 값진 동메달을 목에 걸었다.

세계랭킹 46위의 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2(19-21, 21-19, 12-21)로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

그간 한국은 복식과 여자단식에서 세계 정상권을 유지해온 것과 달리, 남자단식에서는 재미를 보지 못했다. 세계랭킹 1~15위 선수들이 의무 참가하는 월드투어 슈퍼 1000 혹은 슈퍼 750에 출전할 수 있는 선수가 한 명도 없을 정도다.

Advertisement

2003년생인 유태빈은 현재 한국 남자 단식 최강자다. 2025년부터 룩셈부르크 오픈 우승, 말레이시아 마스터스와 아일랜드 오픈 3위 등으로 존재감을 드러냈다. 2026년 아시아단체선수권 남자 단체전에선 동료들과 함께 동메달을 거머쥐기도 했다.

남자 단식의 희망 유태빈이 값진 동메달을 목에 걸었다.세계랭킹 46위의 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

지난 7월 대만 오픈(슈퍼 300), 코리아 마스터즈(슈퍼 300)에서 연달아 준우승하며 50위권 이내 진입하고 남자단식 희망을 밝히고 있다. 그 희망을 밝기가 이번 대회 더욱 커졌다.

Advertisement

26일 유태빈은 강호들을 모조리 제압하는 파란을 일으켰다. 유태빈은 오전 열린 32강에서 대만의 린춘이를 만났다. 세계랭킹 11위 린춘이는 대만 레전드다. 지난 3월 전영 오픈에서 대만 선수 최초로 남자 단식 우승을 거머쥐었다. 탈락이 유력했지만, 이변을 썼다. 1게임에서 21대10으로 승리한데 이어, 2게임마저 21대12로 가져가며 게임스코어 2대0 완승을 거뒀다.

Advertisement

여기서 끝이 아니었다. 이날 초유의 1일 2경기가 펼쳐졌다. 일정 문제 때문이었다.

Advertisement

16강에서 더 큰 드라마를 썼다. 중국의 에이스 스위치를 꺾었다. 스위치는 무려 103주간 세계랭킹 1위를 기록한 세계 최고의 선수 중 하나다. 지난해 세계선수권에서도 금메달을 목에 걸었다. 최근 국제대회에서 부진하지만, 여전히 세계랭킹 6위에 올라 있는 강호다.

남자 단식의 희망 유태빈이 값진 동메달을 목에 걸었다.세계랭킹 46위의 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

스위치는 단체전에서도 유태빈을 제압했다. 2대1로 승리했다. 이때 1게임을 따낸 자신감이 이날 경기까지 이어졌다. 1일 2경기 여파도 있었다. 유태빈은 1게임에서 막판 놀라운 상승세를 보이며 21-17로 가져갔다. 2게임은 명승부였다. 11-17에서 20-20 듀스를 만들었다. 이후 23-23까지 갔다. 회심의 스매시로 24-23까지 앞서 갔고, 마지막 한점을 더하며 대어를 잡아냈다.

Advertisement

유태빈은 8강에서 올해 세계선수권 준우승을 차지한 세계랭킹 7위이자 일본의 에이스 나라오카 고다이와 격돌했다.

1게임 초반은 팽팽했다. 앞서거니 뒷서거니를 반복하다 6-6 동점이 됐다. 이후 크게 밀렸다. 6점에 묶인 사이 6점을 주며 6-12까지 벌어졌다. 9-13까지 추격했지만, 다시 점수가 벌어졌다. 11-19, 8점차까지 갔고, 결국 12-21로 패했다. 돌풍이 이대로 끝나는 듯 했다.

2게임부터 반전 드라마를 썼다. 먼저 실점을 내주며 출발했지만, 유태빈의 폭풍 공격이 이어졌다. 상대를 1점에 묶어 놓고 내리 8점을 따냈다. 11-4로 인터벌에 들어간 유태빈은 상대를 5점에 둔채 12점부터 21점까지 내리 득점에 성공했다. 21-5 대승으로 마무리했다.

Advertisement

남자 단식의 희망 유태빈이 값진 동메달을 목에 걸었다.세계랭킹 46위의 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

기세는 3게임에도 이어졌다. 초반부터 내리 3점을 올렸다. 5-1까지 스코어를 벌린 유태빈은 살짝 추격을 허용했지만, 8-3, 다섯점차까지 앞서갔다. 멈추지 않았다. 상대를 3점으로 묶어두고 연속 득점에 성공했다. 10-3, 두 점을 내줬지만, 11-5로 인터벌을 맞이했다. 추격을 허용하지 않았다. 마지막까지 집중력을 잃지 않았다. 연이어 강력한 스매시가 터졌고, 결국 3게임을 가져갔다.

이 승리로 유태빈은 동메달을 확보했다.

유태빈의 4강 상대는 로 킨 유였다. 그는 세계랭킹 13위다. 한때 3위까지 오를 정도의 강호다. 8강에서 인도네시아의 조나단 크리스티를 2대0으로 제압하고 올라왔다.

1게임 초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 먼저 두점을 내줬지만, 쫓아갔고, 이어 시소게임이 이어졌다. 그러나 4-4에서 내리 3점을 내주며 끌려갔다. 그러자 다시 3점을 내며 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 멋진 스매시로 8-7로 리드를 잡았다. 하지만 상대 공격에 제대로 반격하지 못하며 9-11로 인터벌에 들어갔다.

남자 단식의 희망 유태빈이 값진 동메달을 목에 걸었다.세계랭킹 46위의 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

인터벌 후 실수가 이어졌다. 9-13까지 벌어졌다. 하지만 멋진 스매시로 반격했다. 3~4점차를 오갔다. 하지만 회심의 공격이 연이어 아웃되며 6점차까지 벌어졌다. 다시 추격전이 시작됐다. 내리 5점을 따며, 18-19, 1점차까지 추격했다. 기세를 한참 타던 중, 상대의 공격이 네트 끝에 맞고 들어가는 불운을 맞았다. 게임 포인트. 이번에는 유태빈의 공격에 행운이 따랐다. 19-20. 하지만 마지막 스윙에서 실수를 범하며 아쉽게 게임을 내줬다.

2게임, 1-1에서 내리 넉점을 따내며 치고 나갔다. 상대가 추격했지만, 다시 스매시를 성공시키며 7-3이 됐다. 상대의 추격에도 유태빈은 4점차를 꿋꿋하게 지켰다. 11-8로 인터벌을 맞이했다. 14점까지 도달했지만, 연속 실점으로 한 점차로 추격당했다. 결국 15-15가 됐다. 역전까지 당했다. 강력한 스매시로 다시 승부를 원점으로 돌렸다. 기세를 탄 유태빈은 19-16까지 앞서나갔다. 하지만 다시 석 점을 내주며 동점을 허용했다. 위기 속 게임 포인트를 가져갔다. 중심을 잃은 상황에서 멋진 공격을 펼치며 21-19로 2게임을 따냈다.

남자 단식의 희망 유태빈이 값진 동메달을 목에 걸었다.세계랭킹 46위의 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

운명의 3게임, 선제점을 올리며 기분 좋게 출발했다. 하지만 서브 미스를 비롯해 범실이 이어지며 2-6까지 끌려갔다. 3-8, 스코어가 벌어졌다. 체력이 떨어진 모습이었다. 장기인 스매시마저 빗나갔다. 6-11로 인터벌을 맞이했다. 인터벌 후 유태빈이 살아났다. 9-12로 3점차까지 추격했다. 하지만 네트플레이에서 실수가 이어졌다. 유태빈은 포기하지 않았다. 11-14까지 추격했다.

하지만 아쉽게도 점점 점수차가 벌어졌다. 11-19까지 갔다. 유태빈이 한점을 쫓아갔다. 하지만 다시 한점을 내주며 매치 포인트. 공격이 네트에 걸리며 유태빈의 첫 아시안게임이 마감됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com