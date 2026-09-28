[오피셜]'대충격, 하루만에 금메달 박탈이라니' 여자 마라톤 경보 카자흐스탄 미녀스타 1위 취소, 中에 금 넘어갔다..日 남자 금메달리스트 폭로 "신발 위반, 판정 뒤집혔다"

(260927) -- NAGOYA, Sept. 27, 2026 (Xinhua) -- Yasmina Toxanbayeva of Kazakhstan competes during the women's marathon race walk final of Athletics at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 27, 2026. (Xinhua/Jia Yuchen)

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Race Walk - Aichi Prefectural Government Office and Nagoya City Hall Loop Course, Nagoya, Japan - September 27, 2026 Kazakhstan's Yasmina Toxanbayeva celebrates finishing in first place to win the gold in the Women's Marathon Race Walk REUTERS/Chalinee Thirasupa

(260927) -- NAGOYA, Sept. 27, 2026 (Xinhua) -- Danzengquzong (R) of China and Yasmina Toxanbayeva of Kazakhstan hug after the women's marathon race walk final of Athletics at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 27, 2026. (Xinhua/Luo Yuan)

아시안게임 공식 홈페이지에 올라온 육상 여자 마라톤 경보 공식 결과 캡처=아이치-나고야 아시안게임 공식 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]충격적인 소식이다. 아시안게임 육상 여자 마라톤 경보 우승자가 자격을 박탈당했다. 카자흐스탄 국가대표 야스미나 토크산바예바가 1위로 골인했지만 추후 확인 과정에서 부적절한 행위가 드러나 1위를 인정받지 못했다. 일본 매체들의 보도에 따르면 그는 우승 자격을 잃어버렸다.

Kazakhstan's Yasmina Toxanbayeva crosses the finish line to win the women's marathon walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

토크산바예바는 27일 열린 아이치-나고야 아시안게임 육상 여자 마라톤 경보에서 42.195㎞를 3시간22분20초에 주파하며 가장 먼저 피니시라인을 통과했다. 그는 빼어난 외모로도 큰 주목을 받았다.

토크산바예바는 경기 초반부터 중국 선수들과 선두 그룹을 형성했고 18㎞ 지점부터 선두로 치고 나가며 레이스를 주도했다. 우승을 확정한 토크산바예바는 골인한 후 양손을 번쩍 들어 올렸고, 기쁨의 눈물을 쏟기도 했다.

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2005년생인 토크산바예바는 올해 아시아 경보 선수권대회 하프마라톤에서 은메달을 목에 걸었고, 아시아 U-23 선수권대회에서도 동메달을 획득했다. 이어 아시안게임에서 시상대 가장 높은 곳까지 올랐다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Race Walk - Aichi Prefectural Government Office and Nagoya City Hall Loop Course, Nagoya, Japan - September 27, 2026 Kazakhstan's Yasmina Toxanbayeva in action during the Women's Marathon Race Walk REUTERS/Chalinee Thirasupa

그런데 하루 만에 날벼락이 떨어졌다. 일본 매체 닛칸스포츠에 따르면 1위로 골인했던 야스미나 토크산바예바가 자격을 박탈당했다. 그로인해 금메달은 중국 단증취종(3시간26분09초)에게 돌아갔다. 2위는 마리(중국)로 정정됐다. 일본의 우메노 유키코가 4위에서 3위로 올라가며 동메달을 차지했다. 토크산바예바는 이 종목의 절대 강자인 중국 선수들을 제치고 카자흐스탄 최초의 금메달로 차지했지만 경기 종료 후 하루 동안 인정을 받지 못했다. 공식 기록에는 '부적절한 행위'가 있었다고 기록됐다.

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이 종목 남자부 금메달 주인공 가츠키 하야토는 자신의 X를 통해 "이 카자흐스탄 선수의 자격 박탈은 경보 규정 위반이 아니라 신발 위반이다. 이 타이밍에 심판의 판정이 뒤집히는 일은 없다"고 밝혔다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com