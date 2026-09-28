'결승 진출에도' 아직도 단체전 패배가 마음에 걸리는 '세계 2위' 이소희-백하나 "금메달로 미안한 덜고 싶어, 우린 힘들때 승률이 좋아"[이치노미야 현장]

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"결승전 잘치러서 단체전 미안함 덜고 싶어요."

이소희-백하나 조는 아직도 단체전만 생각하면 미안하다.

이소희-백하나 조는 한국 여자복식의 에이스다. 2023년부터 본격적으로 호흡을 맞춘 두 선수는 각기 다른 장점으로 빠르게 세계 정상권으로 올라섰다. 2024년 10월 세계 랭킹 1위까지 올랐다. 지난달 인도 뉴델리에서 열린 2026년 세계선수권에서는 여자 복식 세계 랭킹 1위 중국의 류성수-탄닝 조를 제압하며 세계 챔피언에 등극했다. 한국 여자복식의 세계선수권 우승은 무려 31년 만이었다.

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그래서 이번 대회를 앞두고 많은 기대를 받았다. 단체전에서 1복식으로 나섰다. 하지만 여자 단체전 8강과 4강에서 모두 패했다. 8강 말레이시아전에서 세계 랭킹 5위 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0대2(20-22, 17-21)로 패했다. 당시만 하더라도 큰 의미를 두지 않았다.

하지만 일본과의 4강전에서도 1복식 주자로 나섰지만, 마츠모토 마유-후쿠시마 유키 조(3위)에 0-2(15-21, 19-21)로 무릎을 꿇었다. 한국은 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 단체전 2연패를 노렸지만 동메달로 마무리했다. 이소희-백하나 조는 "팀원들에게 미안하다. 만회할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다"고 고개를 숙였다.

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그 미안함을 갚을 수 있는 길이 열렸다. '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 28일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 4강전에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 2대0(21-13, 21-12)으로 완파했다. 지난 항저우 대회에 이어 이번에도 결승에 오른 이소희-백하나 조는 은메달을 확보했다. 이소희-백하나 조는 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만에 금메달 도전에 나선다.

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경기 후 만난 백하나는 "단체전에서 2패를 당해 자신감이 떨어졌는데, 개인전에서도 한 경기, 한 경기 어렵게 이겼더니 어느덧 결승까지 올라와서 기쁘다"고 말했다. 이소희도 "단체전 부진으로 분위기가 가라앉았으나 그래도 조금씩 우리의 플레이가 살아나고 있다. 그런 부분이 긍정적"이라고 밝혔다. 이어 "단체전을 통한 예방주사가 우리 둘에게는 다행스러운 일이다. 그러나 단체전에서 승리하지 못한 게 (팀 탈락까지 겹쳐서) 여전히 마음이 무겁다. 내일 결승전에서도 잘 치러서 선수들, 코치님, 감독님께 미안함을 덜고 싶다"고 다짐했다.

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몸은 힘들지만, 경기는 잘 풀리고 있다. 백하나는 "조금 힘들긴 했다. 그런데 우린 힘들어야 이기는 것 같다"며 웃었다. 그러면서 "계속 참고 뛰는데, (이)소희 언니가 잘 받쳐줘서 잘 된 것 같디"고 돌아봤다. 이소희 역시 "(백)하나 말대로 우리는 조금 힘들고 다리를 질질 끌고 뛸 때 승률이 좋은 것 같다. 내일 한 경기 남았으니까 최대한 다 쏟아붓고 싶다"고 했다.

이소희-백하나 조의 결승 상대는 세계 1위인 중국의 류성수-탄닝 조다. 최근 열렸던 세계선수권대회 결승에서 이겨본 적 있는 상대다. 좋은 기억을 안고 있는 이소희는 "중국 선수들이 잘하지만, 그들의 공격을 잘 받아내 랠리로 이어간다면 우리에게도 충분히 승산이 있다"며 "오늘 경기력은 80점이었다. 내일 100점짜리 경기를 펼치면 이길 수 있다"고 자신감을 표했다.좋은 기억을 안고 있는 이소희는 "중국 선수들이 잘하지만, 그들의 공격을 잘 받아내 랠리로 이어간다면 우리에게도 충분히 승산이 있다"며 "오늘 경기력은 80점이었다. 내일 100점짜리 경기를 펼치면 이길 수 있다"고 자신감을 표했다.

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이소희-백하나 조는 항저우 대회 결승에서 천칭천-자이판(중국)을 상대로 앞서다가 패해 아쉽게 은메달을 목에 걸었다. 이소희-백하나 조가 정상을 밟으면, 현재 대표팀 여자 복식 코치로 있는 이경원 코치와 어깨를 나란히 한다. 이소희는 "큰 대회에 참가하면 이경원 코치님이 현역 시절에 멈춰 있는 한국 배드민턴 기록이 많다"며 "우리가 깬 기록도 있는 만큼 이번 대회에서도 그 기록을 깨겠다"고 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com