韓 클라이밍 역대 아시안게임 최고 성적 정조준…男 이도현→女 서채현 ' 금빛 등반' 스타트

아시안게임 출전하는 스포츠클라이밍 대표팀 (서울=연합뉴스) 서명곤 기자 = 10일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 20회 아이치·나고야 하계 아시안게임(AG) 스포츠클라이밍 국가대표 선수단 출정식에서 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 국가대표 이도현 , 천종원, 노현승, 서채현, 노희주, 김채영, 박희용 감독, 서성보 전력분석관. 2026.9.10 seephoto@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 클라이밍이 아시안게임 새 역사에 도전한다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 클라이밍 종목이 29일 시작한다. 이번 대회엔 리드 남녀 개인전, 볼더링 남녀 개인전, 스피드 남녀 개인전 3종목에 걸쳐 6개의 금메달이 걸려있다.

한국 남자부에는 이도현(리드·볼더링) 천종원(볼더링) 노현승(리드) 김동준 조진용(이상 스피드)이 나선다. 여자부에선 서채현(리드·볼더링) 노희주(볼더링) 김채영(리드) 정지민 성한아름(이상 스피드)이 출격 대기한다. 이도현과 서채현은 2025년 서울 세계선수권대회를 통해 이번 대회 볼더와 리드 출전권을 각각 확보했다. 이에 따라 이번 대회에서 두 종목에 모두 출전한다.

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각오 밝히는 서채현 (서울=연합뉴스) 서명곤 기자 = 10일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 20회 아이치·나고야 하계 아시안게임(AG) 스포츠클라이밍 국가대표 선수단 출정식에서 서채현 선수가 각오를 밝히고 있다. 2026.9.10 seephoto@yna.co.kr(끝)

스포츠클라이밍은 일본과 중국도 강세를 보이는 종목이다. 한국은 역대 아시안게임에서 금메달 1, 은메달 3, 동메달 3개를 따냈다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회에선 천종원이 남자 콤바인에서 금메달을 목에 걸었다. 사솔과 김자인이 여자 콤바인에서 각각 은메달과 동메달을 획득했다. 2023년 펼쳐진 항저우 대회에선 정상에 오르지 못했다. 이도현과 서채현이 나란히 남녀부 콤바인에서 은메달을 챙겼다. 남녀부 스피드 단체전(계주)에서 각각 동메달 1개씩을 차지했다.

한국은 이번 대회에서 역대 최고 성적인 금메달 2개를 노린다. 유력한 금빛 후보는 이도현과 서채현이다. 이도현은 "후회 없이 경기를 할 수 있도록 더 노력하겠다"고 다짐했다. 서채현도 "아시안게임에서 새로운 역사를 쓸 수 있도록 남은 기간 준비를 잘해서 후회 없이 경기하고 오겠다"고 각오를 다졌다.

각오 밝히는 이도현 (서울=연합뉴스) 서명곤 기자 = 10일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 20회 아이치·나고야 하계 아시안게임(AG) 스포츠클라이밍 국가대표 선수단 출정식에서 이도현 선수가 각오를 밝히고 있다. 2026.9.10 seephoto@yna.co.kr(끝)

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볼더링은 4~5ｍ 암벽 구조물을 제한 시간 내에 시도 횟수에 제한 없이 가장 많은 문제를 해결하는 종목이다. 이번 대회에선 별도 예선 없이 준결선부터 진행한다. 전체 문제의 합산 점수로 순위를 결정하며, 상위 8명 결선에 올라 메달색을 가린다.

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리드는 15ｍ 높이의 인공 암벽을 제한시간(6분) 내에 누가 가장 높이 오르는지를 겨룬다. 예선 없이 준결선부터 진행하며 상위 8명이 결선 무대이 진출한다. 스피드는 15ｍ의 인공암벽을 누가 더 빠르게 오르는지 순수한 속도를 경쟁한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com