'잘 싸웠다!' 대한민국 쿠라시 새 역사! 모수민, 여자 78㎏급 銀…'韓 쿠라시 여자 선수 첫 메달'

쿠라시 모수민 '값진 은메달' (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 28일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 쿠라시 여자 78kg급에서 은메달을 획득한 대한민국 모수민이 시상대에 올라 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.28 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]모수민(한국체대)이 대한민국 쿠라시 새 역사를 썼다.

모수민은 28일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 포키자혼 카몰디노바(우즈베키스탄)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 78㎏급 결승전에서 0대10으로 패했다. 그는 한국 쿠라시 사상 첫 아시안게임 금메달을 노렸지만, 최강국 우즈베키스탄의 벽을 넘지 못했다. 하지만 거침없는 실력을 선보이며 한국 여자 쿠라시 선수로는 처음으로 은메달을 목에 걸었다. 한국 쿠라시 대표팀은 2023년 열린 항저우 대회에서 은메달 1개와 동메달 2개로 처음 메달을 획득했다. 다만, 당시 3명의 선수 모두 남자 선수였다. 모수민은 한국 여자 선수로는 처음으로 쿠라시 메달을 획득했다.

넘기 힘든 쿠라시 종주국의 벽 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 28일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 쿠라시 여자 78kg급 결승 대한민국 모수민과 우즈베키스탄 포키자혼 카몰디노바의 경기. 대한민국 모수민이 경기 중 잠시 숨을 고르고 있다. 모수민은 이날 결승에서 종주국 우즈베키스탄에 패하며 은메달을 획득했다. 2026.9.28 dwise@yna.co.kr(끝)

앞서 8강전에서 몽골 선수를 '할랄'(한판)로 눕히고 4강에 올랐던 모수민은 준결승에서 핀키 발하라(인도)를 상대로 '욤보시'(절반)를 따내며 결승에 올랐다. 마지막 상대는 쿠라시 종주국 우즈베키스탄의 포키자혼 카몰디노바다. 카몰디노바였다. 모수민은 결승에서도 카몰디노바를 상대로 팽팽한 깃싸움을 펼치며 적극적으로 공세를 취했다. 하지만 종주국 최강자의 노련한 경기 운영에 밀려 아쉽게 은메달을 목에 걸었다.

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쿠라시 모수민 은메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 28일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 쿠라시 여자 78kg급 결승 대한민국 모수민과 우즈베키스탄 포키자혼 카몰디노바의 경기. 종주국 우즈베키스탄에 패하며 은메달을 획득한 대한민국 모수민이 경기가 끝난 뒤 인사하고 있다. 2026.9.28 dwise@yna.co.kr(끝)

한국체대 소속 유도 선수인 모수민은 원래 70㎏급에서 활약했다. 그러나 이번 대회 쿠라시 종목에 70㎏급이 개설되지 않으면서 한 체급 위인 78㎏급에 도전장을 내밀었다. 이번 대회 쿠라시 여자 경기는 57㎏급, 78㎏급, 87㎏ 이상급까지 세 체급뿐이다. 평소 체중 그대로 나선 모수민은 한 체급 위의 무거운 선수들과 맞붙은 것이다.

모수민은 "아시안게임에 78㎏급밖에 없다고 해서 올려서 나왔다. 도전하는 의미에서 뛰었는데 꽤 재미있었다. 조금만 더 체급을 잘 키웠다면 이길 수 있지 않았을까 하는 생각도 든다. 은메달도 충분히 만족스러운 성과"라며 "다음에 또 아시안게임에 나올 수 있다면 그때는 무조건 금메달을 노려보고 싶다. 올림픽은 유도로, 아시안게임은 쿠라시로 계속 도전하겠다"고 각오를 다졌다.

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한편, 우즈베키스탄 전통 무예인 쿠라시는 유도와 비슷하지만 누르기나 꺾기 등 바닥에서 싸우는 그라운드 기술이 전면 금지된다. 오직 선 자세에서 상대를 메치는 입식 공방으로만 승부를 가린다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com