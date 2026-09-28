'겹경사, 4번째 도전 통했다' 베테랑 김영남, 남자 1ｍ 스프링보드 값진 은메달→中 싹쓸이 저지..동생 김영택과 형제 동반 메달

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Diving - Tokyo Aquatics Centre, Koto, Tokyo, Japan - September 28, 2026 South Korea's Yeongnam Kim in action during the Men's 1m Springboard Final REUTERS/Andy Chua

(260928) -- TOKYO, Sept. 28, 2026 (Xinhua) -- Gold medalist Wang Zongyuan (R) of China and silver medalist Kim Yeongnam of South Korea react after the victory cerenomy of the men's 1m springboard of diving at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Tokyo, Japan, Sept. 28, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

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[스포츠조선 노주환 기자]한국이 세계 최강 중국 다이빙에 독주를 저지했다. 비록 금메달을 아니었지만 값진 은메달로 중국의 싹쓸이를 막았다.

한국 남자 다이빙 베테랑 김영남(제주도청)이 28일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 다이빙 남자 1ｍ 스프링보드 결선에서 1∼6차 시기 합계 373.30점으로 2위를 차지했다. 김영남의 은메달은 다이빙 종목에서 사실상 전 종목 금·은을 독식해 온 중국의 독주를 막았다는 점에서 의미가 컸다.

1m 스프링보드가 1990년 아시안게임 정식 종목으로 채택된 이후 한국 남녀 선수가 은메달을 딴 건 이번이 처음이다. 기존 남자부 최고 성적은 우하람의 동메달이었다. 전날 남자 싱크로 10m 플랫폼에서 동메달을 딴 친동생 김영택이 친동생이다. 이번 대회에 형제가 동반 메달을 따는 겹경사를 맞았다.

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Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Diving - Tokyo Aquatics Centre, Koto, Tokyo, Japan - September 28, 2026 Gold medallist China's Zongyuan Wang celebrates on the podium after winning the Men's 1m Springboard with silver medallist South Korea's Yeongnam Kim and bronze medallist China's Chengzan Liu REUTERS/Manami Yamada

1위와의 격차는 분명했다. 금메달은 올림픽 챔피언인 중국의 왕쭝위안(442.75점)에게 돌아갔다. 김영남과의 점수 차는 무려 70점에 육박했다.

김영남은 1차 시기부터 고난도 연기를 성공시키며 순위 싸움을 했다. 특히 5차 시기에서 뒤로 서서 앞으로 2바퀴 반 돌기 연기를 통해 68.80점의 고득점을 얻었다. 김영남은 마지막까지 중국의 류청잔(361.45점)을 11.85점 차로 따돌리며 값진 은메달을 따냈다. 중국 선수 2명 사이에 한국 선수의 이름이 들어갔다.

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김영남은 2014년 인천대회부터 태극마크를 달고 네번째 아시안게임을 계속 도전해 첫 은메달을 따냈다.

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(260928) -- TOKYO, Sept. 28, 2026 (Xinhua) -- Kim Jiwook of South Korea competes during the men's 1m springboard final of diving at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Tokyo, Japan, Sept. 28, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

이번 종목에 함께 출전한 김지욱(전남광주광역시체육회)은 336.20점으로 5위에 올랐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com