'女펜져스' 여자 사브르 4명 중 3명이 십자인대 파열...日압도한 8년만의 금메달은 핏빛 투혼의 결실이었다[아이치-나고야아시안게임]

'금메달 하트'

전하영, 금메달 향해서

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[스포츠조선 전영지 기자]펜싱코리아의 '유종의 미'를 책임진 '여펜져스(여자+어펜져스)' 여자 사브르 대표팀의 단체전 금메달은 투혼의 결실이었다.

전하영(서울특별시청), 최세빈(대전광역시청), 서지연, 김정미(이상 안산시청)로 구성된 여자 사브르 대표팀은 2026년 아이치-나고야아시안게임 펜싱 경기 최종일인 27일 단체전 결승에서 강호 일본을 45대31로 꺾고 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만에 정상을 탈환했다. 전날 '끝판왕' 오상욱이 역전 금메달을 이끈 남자 사브르 대표팀 '어펜져스'에 이어 남녀 모두 아시아 정상에 섰다. 3년 전 항저우 대회, 일본과의 단체전 준결승에서 패해 2연패가 좌절됐던 아쉬움도 털어냈다.

이날 7바우트 아찔한 장면이 있었다. 서지연이 일본 사노 유이를 상대로 34-19로 앞선 상황, 뒤로 빠지다 넘어져 피스트 아래로 쓰러졌다. 최근 십자인대 수술을 한 왼무릎 통증을 호소했다. 김정미가 긴급 투입됐다. 전광석화같은 움직임으로 1초 만에 1점을 찔러내며 '원샷원킬' 35-19, 임무를 완수했다. 이후 최세빈, 전하영이 승리를 굳건히 지켜냈다. 위기에 강한 '여펜져스'의 팀워크를 확인했다.

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우승하고 돌아온 펜싱 여자 사브르

이번 대회를 앞두고 여자사브르 대표팀 4명 중 3명이 무릎 십자인대 파열 부상으로 인해 힘든 시간을 견뎌야 했다. 유럽 에이스들에 비해 불리한 신체조건 탓에 빠른 움직임과 풀 런지, 엄청난 훈련양이 불가피한 한국형 '발 펜싱'에선 무릎이 혹사될 수밖에 없는 상황. '33세 베테랑' 서지연은 왼무릎 2번, 오른쪽 무릎 1번, 무려 3번의 십자인대 파열로 인해 수술대에 올랐다. '파리올림픽 단체전 은메달' 멤버인 최세빈도 지난해 십자인대 수술로 힘든 시간을 보냈다. '신흥 에이스' 김정미는 6월 인도 뉴델리 아시아선수권 직전 왼쪽 전방 십자인대 파열 진단을 받았다. 아픈 무릎을 이끌고 나선 아시아선수권 단체전에서 '여펜져스'는 일본을 꺾고 금메달을 따내며 자신감을 끌어올렸고, 김정미는 첫 아시안게임 출전을 목표로 혹독한 재활로 부상을 견뎌내며 기어이 금빛 피스트에 섰다. 개인전에서 톱랭커 전하영이 8강, 김정미가 16강에서 탈락, 2002년 부산 대회 이후 26년 만에 처음으로 여자 사브르 개인전에서 포디움을 놓친 최악의 위기, 여자 사브르 에이스들이 투혼 하나로 똘똘 뭉쳤다. 금메달 확정 후 '맏언니' 서지연은 "내 인생 마지막 아시안게임일 것 같은데 너희 덕분에 금메달을 목에 걸어서 너무 기쁘다"며 눈물을 글썽였다. 최세빈, 김정미가 "진짜 운다고?"라며 서로를 꼭 끌어안았다. 대전 송촌고 출신으로 '펜싱황제' 오상욱의 직속후배인 전하영은 "남자 사브르 단체전 4연패를 보며 동기부여가 됐다"며 웃었다. 최세빈은 "중국, 일본 모두 험난한 대진이었지만 패기로 맞부딪쳤다. 하영이와 '우리 어려울 때 항상 잘해왔잖아'라고 얘기했는데, 그대로 됐다"고 했다. 이제 '여펜져스'의 칼 끝은 2년 후 LA올림픽 금메달을 겨눈다. 2021년 도쿄올림픽에서 단체전 최초의 동메달, 2024년 파리올림픽에선 사상 첫 은메달, 또 한번 메달색을 바꿀 각오다. 전하영은 "LA올림픽까지 긴 시간이 남지 않았다. 큰 부상 없이 잘 준비해서 단체전 금메달을 꼭 따고 싶다"며 눈을 빛냈다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com