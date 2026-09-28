"그저 지켜볼 수밖에 없었다" '세계 최강' 안세영…中 백기투항 '천위페이, 경기 지배력 격차 여실히 보여줬다' 한숨 폭발

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 태극기를 가리키고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

경기 집중하는 천위페이 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 중국 천위페이가 한국 안세영과 경기를 펼치고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]중국이 '세계 최강' 안세영 앞에 다시 한번 무릎 꿇었다.

중국의 '소후닷컴'은 28일 '압도적 강자 안세영이 시즌 10번째 우승을 정조준한다'고 보도했다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 천위페이(중국)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 게임스코어 2대0(21-5, 21-12)으로 승리했다. 안세영은 두 대회 연속 결승에 올라 2연패를 노린다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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팬들에게 손인사 하는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 팬들에게 손인사하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

'세계 4위' 천위페이는 한때 안세영 천적으로 불렸다. 안세영은 첫 아시안게임이었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회 첫 경기에서 천위페이와 만나 고개를 숙였다. 한때 7연패를 안기도 했다. 이번엔 달랐다. 안세영은 천위페이를 완파하고 결승행 티켓을 챙겼다.

'소후닷컴'은 '경기 내내 컨디션 난조를 보인 천위페이는 안세영의 공세를 막아내지 못했다. 결국 0대2로 패하며 여자 단식 결승 진출이 좌절됐다. 여자 단식 배드민턴은 이제 안세영의 시대로 접어들었다. 안세영은 올해 벌써 9개의 우승을 차지한 상태였다. 두 사람은 서로의 경기 스타일을 누구보다 잘 아는 오랜 라이벌이다. 앞서 31차례 붙어 천위페이가 14승17패로 앞서있으나, 최근 4연속 패배한 상황이었다'고 했다.

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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이 매체는 '천위페이는 거의 완벽에 가까운 경기력을 선보인 안세영을 맞아 끝내 반격의 실마리를 찾지 못했다. 안세영이 끝까지 우위를 지키며 승리하는 모습을 그저 지켜볼 수밖에 없었다. 이번 경기는 천위페이와 안세영 사이의 안정감과 경기 지배력의 격차를 여실히 보여줬다. 안세영은 이제 시즌 10번째 우승까지 단 한 걸음만을 남겨두게 됐다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com