[오피셜]'충격적이다, 日 일처리를 이렇게 하나' 욱일기 반입 금지 안내→철거→대회 조직위 사과 및 해명, "불쾌감을 드려 사과드립니다"

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[스포츠조선 노주환 기자]'욱일기 반입 금지 안내는 부적절한 게시였다.'

2026년 아이치-나고야 아시안게임 대회 조직위원회가 28일 공식 사이트를 통해 26일 일본 오카자키 중앙 종합공원 야구장에서 열린 야구 일본-대만전에 맞춰 욱일기 반입 금지를 안내에 대해 공식 사과했다. 부적절한 게시물을 게시한 것이라고 본 것이다.

조직위는 이번 대회는 참가국 이외의 국기를 게양하는 것을 금지 행위로 규정하고 있는 가운데, 욱일기는 반입 금지 대상이 아님에도 불구하고 경기장 입구에서 '상기 깃발은 반입할 수 없다'라고 안내 한것은 "현장에서 잘못된 인식으로 인해 게시한 것이었다"고 설명했다. 또 공식 사이트를 통해 "관객 여러분께 불쾌감을 느끼게 하는 결과를 초래한 점에 대해 깊이 사과드립니다"라며 "욱일기 취급에 대해서는 전체 경기장에 다시 한번 주지를 기했다. 향후 동일한 일이 발생하지 않도록 노력하겠다"라며 재발 방지를 말했다고 일본 매체 닛칸스포츠가 28일 보도했다.

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류지현호, 한일전 패배 딛고 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3대1로 금메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 류지현 감독을 헹가래 치고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

앞서 대한민국의 대회 5연속 금메달로 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 야구 경기장에 일본의 욱일기 반입을 금지하는 공식 안내판이 등장해 화제를 모았다. 대만 매체 '자유시보' 보도에 따르면 지난 26일 대만과 일본전이 열린 경기장 입구에 대만의 '청천백일기'와 '욱일기'의 경기장 내 반입을 금지한다는 문구가 담긴 공식 안내판이 설치됐다. 정확한 이유는 밝혀지지 않았지만 이 공식 안내판은 하루 만에 철거됐다. 욱일기 퇴치 등의 캠페인을 펼쳐온 서경덕 성신여대 교수는 28일 "누리꾼들이 제보를 해줬다. 확인해 보니 일본 누리꾼들이 SNS에 안내판 사진을 올리면서 많은 불만을 토로하고 있다"고 밝혔다.

류지현호, 한일전 패배 딛고 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

해당 보도 이후 일본 여론이 들끓었고, 대회 조직위가 해당 반입 금지 안내에 대해 공식 사과하는 조치가 내려졌다. 한국 야구 대표팀은 27일 이번 대회 결승에서 일본을 꺾고 정상에 올랐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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