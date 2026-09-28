'복수에 도전' 세계 최강 안세영에 8연패 굴욕…日 야마구치 아카네 결승 격돌 관심 폭발 '복수 이룰 수 있을지 주목'

안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

팬들에게 손인사 하는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 팬들에게 손인사하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]야마구치 아카네(일본)가 '세계 최강' 안세영에 도전장을 내밀었다.

안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 야마구치와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전을 치른다. 이날 승리로 안세영은 39연승을 질주했다. 올 시즌 55승1패라는 압도적 기록도 썼다. '디펜딩 챔피언' 안세영은 한국 단식 선수로는 처음으로 아시안게임 2연속 우승에 도전한다. 안세영이 금메달을 목에 걸면 '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이룬다.

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

파이널 상대는 야마구치다. 야마구치는 4강전에서 왕즈이(중국)를 게임스코어 2대0(21-11, 22-20)으로 잡고 결승에 올랐다. 그의 커리어 첫 아시안게임 결승 무대다.

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일본 언론 '니혼테레비 뉴스'는 '야마구치가 은메달을 확보했다. 금메달을 놓고 세계 랭킹 1위 안세영과 붙는다. 단체전 복수에 도전한다. 일본은 여자 단체전에서 한국을 잡았지만, 야마구치는 안세영에 패했다. 야마구치가 단식 결승 무대에서 복수를 이룰 수 있을지 주목된다'고 보도했다.

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 태극기를 가리키고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

안세영과 야마구치는 지난 23일 열린 여자 단체 4강전에서 격돌했다. 둘은 1단식 주자로 나서 대결했다. 사실상 '미리보는 결승전'이었다. 안세영이 한수 위 기량을 발휘했다. 그는 게임스코어 2대1(21-9, 18-21, 21-11)로 이겼다. 이로써 안세영은 야마구치를 상대로 최근 8연승을 질주했다.

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한편, 안세영은 지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승), 단식 선수 역대 최고 승률(94.8%), 역대 최고 누적 상금(100만 3175달러) 등 각종 영광을 작성했다. 올 시즌에도 지난 3월 전영오픈을 제외하고 단체전을 포함해 출전한 9개 대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com