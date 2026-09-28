'충격' 일본 또 금메달 '0개' 예약, 한국 '전무후무 2연패' 도전...세상에 이런 망신있을까, 배드민턴에서 희비 엇갈린 韓-日

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[스포츠조선 이현석 기자]또 '노골드' 굴욕이 다가온 일본이다. 반면 한국은 전무후무한 기록을 노린다.

한국 배드민턴은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 아쉬움과 기대가 교차하고 있다. 단체전에서는 확실히 아쉬움이 남았다. 2연패 기대를 모았던 여자 단체전은 4강에서 발목을 잡혔다. 안세영이 굳건했지만, 뒤이어 이어진 경기에서 일본에 고개를 숙이며 1대3으로 패해 탈락했다. 남자 단체전은 더 일찍 아쉬움을 맛봤다. 8강에서 세계 최강으로 꼽히는 중국에 고전하며 2대3으로 패했다.

반전은 개인전이 시작되고 나서였다. 분위기를 끌어간 선수는 역시 안세영, 파죽지세다. 안세영은 시드 배정으로 64강을 부전승으로 통과했다. 다른 선수들이 고전한 32강과 16강을 동시에 치르는 일정도 안세영의 발목을 붙잡기에는 역부족이었다. 안세영은 이후 8강에서 인타논 랏차녹, 4강에서 천위페이 등 강자들까지도 완벽하게 제압하며 2연패를 위한 초석을 마련했다.

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전무후무한 아시안게임 여자 단식 2연패까지 남은 걸음은 한 걸음. 상대는 최근 8경기에서 안세영이 모두 승리한 야마구치 아카네(일본)다. 야마구치는 앞서 단체전 4강에서도 안세영에 1대2로 패했다. 평소 경기력대로라면 안세영이 2연패를 놓칠 가능성은 크지 않다. 안세영은 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 금메달 도전을 위한 마지막 승부에 나선다.

안세영 외에도 한국은 유태빈이 파란을 일으키며 동메달을 목에 걸었다. 남자 단식은 한국 배드민턴의 메달 불모지, 그럼에도 유태빈은 린춘이, 스위치, 나라오카 고다이 등 쟁쟁한 남자 단식 우승 후보들을 제치고 4강까지 오르며 동메달을 획득했다. 결승행도 노렸지만, 로 킨 유에 패하며 돌풍을 마무리했다. 여자 복식에서도 한국은 이소희-백하나 조가 결승에 올라 은메달을 확보하고, 결승을 앞뒀다. 남자 단식은 세계 1위 서승재-김원호 조가 아쉽게 4강에서 여정을 마쳐 동메달을 획득했다. 한국은 결과에 따라 최대 금메달 2개를 더 추가할 수 있다.

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반면 일본은 고개를 숙였다. 한국을 꺾고 올라간 여자 단체전에서는 중국에 막혀 은메달에 그쳤다. 남자 단체전과 남자 단식은 모두 4강까지 오르지 못하고 탈락, 남자 복식은 8강에서 맥이 끊겼다. 혼합 복식은 16강에서 여정을 마무리하는 굴욕을 맛봤다.

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유일하게 남은 종목은 여자 단식, 안세영을 상대하는 야마구치에게 달렸다. 야마구치가 안세영에게 패한다면 2022년 항저우 대회에 이어 두 대회 연속 금메달 없이 배드민턴 종목을 마무리하게 된다. 일본은 그간 배드민턴 강국은 아니지만, 일본과 한국, 동남아의 아성을 넘기 위해 노력했다. 하지만 항저우 대회에 이어 이번 대회도 좀처럼 금빛 스매시는 나오지 않고 있다. 2018년 여자 단체전 금메달의 기억도 이미 희미해지고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com