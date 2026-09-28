"일본 보고있나" 日 한복판서 8년만에 금메달 빼앗은 中 육상스타의 포효 '눈길', "중국이 위대한 챔피언이다!"

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Athletics - Paloma Mizuho Sports Park, Nagoya, Japan - September 27, 2026 China's Chen Yuanjiang celebrates after winning the men's 110m hurdles final REUTERS/Jeremy Lee

(260927) -- NAGOYA, Sept. 27, 2026 (Xinhua) -- Chen Yuanjiang of China celebrates after winning the men's 110m hurdles final of Athletics at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 27, 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai)

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[스포츠조선 윤진만 기자]중국이 '효자종목'이었던 남자 110m 허들 타이틀을 되찾았다.

중국 육상스타 천위안장은 27일, 일본에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 110m 허들 결승전에서 13초15의 기록으로 금메달을 차지했다.

2023년에 열린 2022년 항저우아시안게임 이전까지 남자 110m 허들 종목에서 9회 연속 우승한 중국은 항저우 대회에서 일본 선수인 타카야마 순야에게 금메달을 내주며 10연패 달성이 무산됐다.

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자존심에 생채기를 입은 중국 허들의 간판스타인 천위안장은 결승전 시작부터 흔들림 없는 안정적인 리듬을 유지했다. 세 번째 허들을 넘을 때 이미 근소하게 앞서 나가기 시작했고, 큰 실수 없이 깔끔한 레이스를 펼치며 가장 먼저 결승선을 통과했다.

천위안장은 결승선을 통과한 후에도 멈추지 않고 질주를 이어갔다. 가슴에 새겨진 국기를 두드리며 카메라를 가까이 오게 한 뒤 당당히 포효했다. "진정한 챔피언은 누구인가? 바로 중국이다!"라고 외쳤다.

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류상과 세원쥔의 뒤를 잇는 중국의 육상 간판인 천위안장은 올초 열린 전국선수권대회에서 13초13의 개인 최고 기록을 세웠다. 이날 일본 홈 관중의 압박 속에서 13초15의 기록을 쓰며 일본 라치드 무라타케(13초29)를 0.14초차로 따돌렸다.

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중국의 류쥔첸도 결선에 올랐으나 경기 도중 넘어지는 불운으로 실격 처리됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com