대한민국 男 핸드볼 고개 숙였다…높디 높은 중동의 벽, 카타르에 30-32 패배 '일본과 동메달 결정전'

김진영, 수비 따돌리고 패스 (이나자와[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 준결승 대한민국과 카타르의 경기. 한국 김진영이 돌파 후 패스를 하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

카타르에 패배한 한국 (이나자와[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 준결승 대한민국과 카타르의 경기. 한국 선수들이 패배한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 핸드볼이 결승으로 향하는 마지막 문을 넘지 못했다.

조영신 감독이 이끄는 한국 남자 핸드볼 대표팀은 28일 일본 아이치현의 엔트리오에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 30대32로 고개를 숙였다. 한국은 16년 만의 정상 탈환에 도전했지만, 동메달 결정전으로 밀렸다. 29일 오후 5시 일본과 동메달을 두고 격돌한다.

한국은 아시안게임에서만 6차례 정상에 올랐다. 하지만 2010년 광저우 대회를 끝으로 금맥이 끊겼다. 2023년 열린 항저우 대회에서는 아시안게임에서 처음으로 4강 탈락의 아픔을 맛봤다.

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명예회복을 다짐한 한국은 조별리그 B조에서 쿠웨이트(26대23 승)-이란(26대26 무)-바레인(21대30 패)-카자흐스탄(44대22 승)을 상대로 2승1무1패를 기록했다. 8강에선 중국을 32대26으로 잡고 준결승에 올랐다. 한국은 동메달을 땄던 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이래 8년 만에 아시안게임 4강에 복귀했다.

준결승 상대는 카타르였다. 조 감독은 경기를 앞두고 "아시안게임 4회 연속 우승에 도전하는 팀으로 객관적으로는 우리보다 한 수 위다. 하지만 지난 1월 아시아선수권대회에서 카타르를 이긴 적이 있다. 그 자신감과 투혼으로 모든 것을 쏟아붓겠다"고 다짐했다. 당시 한국은 조별리그에서 카타르를 32대31, 1점 차로 잡았다. 또한, 이번 대회를 앞두고 카타르와 두 차례 친선경기를 진행했다.

김락찬, 골키퍼 따돌리고 (이나자와[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 준결승 대한민국과 카타르의 경기. 한국 김락찬이 슛을 하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

작전 지시하는 조영신 감독 (이나자와[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 준결승 대한민국과 카타르의 경기. 한국 조영신 감독이 작전을 지시하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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초반은 좋았다. 한국은 속공 득점을 앞세워 근소한 우위를 이어갔다. 하지만 상대 피지컬에 밀려 연속 실점했고, 전반을 16-16으로 마쳤다.

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후반도 치열한 양상으로 전개됐다. 하지만 경기 종료 5분여를 남기고 크게 휘청였다. 28-28 동점 상황에서 상대 아흐마드 마다디에게 연속 실점하며 28-30으로 밀렸다. 여기에 속공 등으로 추가골을 허용하며 28-32로 분위기를 내줬다. 한국은 끝까지 추격했지만, 승패를 뒤집지 못했다. 한국은 이번 대회에서 중동의 벽에 연달아 막히며 고개를 숙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com