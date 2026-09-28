강해도 너무 강하다! '여제' 안세영, 4강전서 '천적' 천위페이 단 38분만에 셧아웃...2연패 보인다, 결승 상대는 야마구치

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]강해도 너무 강하다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이를 2대0(21-5, 21-12)으로 제압했다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

안세영은 이번 대회에서 압도적인 모습을 보이고 있다. 64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 32강, 16강, 8강을 모두 2대0으로 끝냈다. 두자릿수 득점을 기록한 것도 한번 뿐이었다. 8강에서 세계 5위 인타논을 만난 안세영은 2대0(21-8, 21-9)으로 승리했다. 단 17점만을 내주며 단 31분만에 끝내버렸다.

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'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

4강 상대는 '세계 4위' 천위페이였다. 천위페이는 한때 안세영 천적으로 불렸다. 안세영은 첫 아시안게임이었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 첫 경기에 패해 광탈했는데, 당시 상대가 천위페이였다. 무려 7연패를 안기기도 했다. 안세영이 세계 정상급 선수로 성장하는 과정에서 여러 차례 중요한 길목을 가로막았고, 한때 상대 전적에서도 우위를 점했다.

이제는 상황이 180도 달라졌다. 안세영은 최근 들어 천위페이에 패하지 않고 있다. 이날 4강전은 달라진 두 선수의 상성을 보여준 단적인 예였다.

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안세영은 천위페이를 압도했다. 라이벌이라는 말이 무색할 정도였다. 1게임 초반부터 치고 나갔다. 좌우, 전후 기가 막힌 샷이 이어지며 무려 9-0까지 앞서나갔다. '짜요'를 외치는 중국 팬들이 민망한 수준이었다. 무려 11-1로 인터벌을 맞이했다. 네트 앞 플레이와 선수 동작을 역이용한 샷은 탄성을 자아내게 했다. 천위페이는 한 점 따기도 버거웠다. 랠리가 길어지면 어김없이 승리했다. 17-5까지 앞서나갔다. 무자비한 안세영은 내리 넉점을 더하며, 17분만에 1게임을 가져갔다.

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'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

2게임도 압도적이었다. 회심의 공격을 모조리 막아내니 천위페이가 칠 구석이 없었다. 5-1까지 벌렸다. 안세영의 샷이 미세하게 흔들리며 6-6까지 됐다. 그러자 안세영이 다시 풀파워로 나섰다.

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내리 다섯 점을 따내며 11-6으로 인터벌에 돌입했다. 이후 4~5점차를 유지하며 스코어를 쌓았다. 천위페이의 챌린지가 실패했고, 상대 범실까지 더해지며 5점의 굴레에서 벗어났다. 12-18이 됐다. 연속해서 점수를 쌓은 안세영은 마지막 포인트까지 얻으며 완승을 챙겼다. 안세영은 경기 후 크게 소리를 지르며 승리를 즐겼다.

이날 승리로 안세영은 올 시즌 55승1패라는 경이적인 승률을 이어갔다. 39연승이다. 이제 한 번만 더 이기면 금메달이다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다. 안세영은 29일 일본의 야마구치 아카네와 결승전을 치른다. 안세영은 최근 야마구치에 8연승을 달리고 있다. 이변이 없는 한 금메달이 유력하다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com