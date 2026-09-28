'일본은 없다!' 대한민국 하키도 해냈다…운명의 한일전 승리→4강 진출

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 하키가 '한-일전'에서 웃었다.

민태석 감독이 이끄는 한국 남자 하키대표팀은 28일 일본 가카미가하라 그린 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 A조 조별리그 최종전에서 3대2로 이겼다. 한국은 4승1패(승점 12)를 기록하며 4강에 올랐다. 10월 1일 오후 7시 준결승을 치른다. 매치업 상대는 B조 1위 말레이시아(승점 15)가 유력하다.

한국과 일본은 종전까지 나란히 3승1패(승점 9)로 동률을 이뤘다. 하지만 한국은 골 득실에서 일본에 크게 밀렸다. 4강에 오르려면 무조건 일본을 이겨야 했다.

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1쿼터에서 먼저 실점한 한국은 2쿼터 종료 직전 양지훈(김해시청)의 페널티 코너 골로 1-1 균형을 맞췄다. 양지훈이 3쿼터에 페널티 슛 득점으로 경기를 뒤집었다. 한국은 4쿼터에서도 임진강(인천시체육회)이 페널티 스트로크 득점을 보탰다. 일본은 경기 막판 득점하며 추격했지만, 한국은 끝까지 집중력을 발휘해 승리를 챙겼다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com