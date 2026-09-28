'안세영보다 내가 아래' 일본 에이스 결국 인정했다...'8전 8패 승률 0%' "내가 도전자 입장, 후회없이 하겠다"

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 태극기를 가리키고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 에이스 야마구치 아카네가 안세영과의 세기의 대결을 앞두고 출사표를 던졌다.

'세계 최강' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 4강전에서 천위페이(중국)를 2대0(21-5, 21-12)으로 제압했다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했지만 은메달에 만족할 생각이 없다.

안세영의 결승전 상대는 일본 에이스 야마구치로 정해졌다. 야마구치는 여자 단식 4강전에서 왕쯔위(중국)를 2대0(21-11, 22-20)으로 제압하면서 안세영의 결승전 상대가 됐다. 안세영과 야마구치는 29일 같은 장소에서 대결한다.

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야마구치 입장에서 안세영은 넘을 수 없는 벽과 같은 존재다. 상대 전적은 안세영 기준 22승15패로 야마구치도 할 말이 있지만 최근 8경기 전적은 안세영의 전승이다. 안세영이 세계 최강의 퍼포먼스를 보이기 시작한 이후로는 야마구치가 안세영을 넘어선 적이 없다. 이번 대회 단체전 준결승에서도 안세영은 야마구치와의 단식에서 2대1로 승리를 거머쥔 바 있다.

안세영 결승 안착 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

안세영과의 맞대결을 앞두고 야마구치는 "아마 제 인생에 단 한 번뿐일지도 모를 자국 개최 아시안게임에서 결승전까지 치를 수 있게 되어 정말 기쁘다. 관중석에서 들려오는 응원 소리, 그리고 오늘은 나카니시와 이와나가 조와 니시모토 켄타 선수를 향한 응원 소리도 들렸는데, 그러한 성원이 정말 큰 힘이 되고 있다고 느낀다"며 기쁜 소감을 먼저 전했다.

또한 야마구치는 "마지막 경기이니만큼 후회 없이 온 힘을 쏟아붓고 싶다. 정말 도전자의 입장이므로, 여러 가지 시도를 해보며 모든 것을 다 쏟아내겠다는 마음으로 최선을 다하고 싶다"며 패배할지언정 절대로 쉽게 무너지지 않겠다고 다짐했다.