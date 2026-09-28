[오피셜]전 세계 홀렸다! 대한민국 양궁 대형 사고…'만 14세' 양궁 천재 탄생, 강연서 아시안게임→U-18 세계 신기록 작성

강연서, 15발 모두 10점 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 승리한 후 150점이 적힌 과녁 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

사진제공=대한양궁협회 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'막내' 강연서(성사중학교)가 생애 첫 아시안게임에서 대기록을 작성했다.

강연서는 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 32강전과 16강전에서 연달아 150점 만점을 쐈다. 그는 32강전에서 오트곤바야르 다그단자브(몽골)를 150대133으로 이겼다. 16강전에선 '항저우 3관왕' 죠티 수레카 벤남(인도)을 150대146으로 제압했다.

대한양궁협회는 공식 채널을 통해 "강연서가 개인전에서 150점 만점에 'X10' 6개를 기록했다. 18세 이하(U-18) 세계 신기록이자 아시아 신기록, 21세 이하(U-21) 아시아 신기록, 그리고 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다. 첫 아시안게임에서 엄청난 퍼포먼스를 보여주고 있다"고 발표했다. 아시안게임 종전 기록은 2023년 열린 항저우 대회에서 아디티 스와미(인도)가 쏜 149점이었다.

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강연서, 남다른 집중력 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 연습 라운드에 한국 강연서가 화살을 쏘고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

8강 안착한 강연서와 박정윤 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강을 통과한 한국 강연서(왼쪽)과 박정윤이 기뻐하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

컴파운드 개인전은 10월 1일 8강부터 결승까지 모두 치른다. 강연서는 우니얼(중국)과 준결승 진출권을 놓고 겨룬다.

2011년 11월 1일생인 강연서는 최연소 국가대표 타이틀을 거머쥐며 아시안게임에 나섰다. 종전 주요 국제대회에 출전한 한국 양궁 최연소 국가대표는 만 17세에 도쿄올림픽에 나서서 금메달 2개를 따낸 남자 리커브의 김제덕이다. 강연서는 김제덕의 기록을 3년 앞당기며 최연소 타이틀을 가져갔다.

과녁 확인 후 이동하는 김종호 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 개인전 32강 한국 김종호와 부탄 체툼 가이첼의 경기. 한국 김종호가 과녁을 확인한 뒤 이동하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

최용희 '8강 향해 조준' (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 개인전 16강 한국 최용희와 말레이시아 가잘리 무함마드와의 경기. 한국 최용희가 과녁을 조준하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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여자부 박정윤(창원시청) 역시 32강전에서 주마나 알나자르(아랍에미리트)를 148대140으로 잡았고, 16강전에선 첸방이(대만) 148대147로 웃었다.

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남자부 최용희와 김종호(이상 현대제철)도 나란히 8강 진출을 확정했다. 최용희는 32강전에서 압달라 알만수리(아랍에미리트)를 147대141, 16강전에서 무하마드 가잘리(말레이시아)를 149대145로 각각 잡았다. 김종호 역시 32강전에선 게체 체툼(부탄) 148대143, 16강전에선 모하마드 주와이디 마주키(말레이시아)를 147대145로 눌렀다.

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컴파운드 대표팀은 전날 단체전 3개 종목에서 모두 4강 진출에 성공했다. 여기에 개인전에서도 전원이 8강에 진출하며 금메달 희망을 키웠다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com