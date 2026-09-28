'0점' 나와도 銀 땄다…감출 수 없었던 눈물, "멘털 더 단단히 하겠습니다" [나고야 현장]

한국 여자 25ｍ 권총 단체전 은메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 단체전 시상식. 은메달을 획득한 한국 대표팀이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 양지인, 봉서린, 오예진. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

명사수들의 하트 세리머니 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 단체전 시상식. 은메달을 획득한 한국 대표팀이 기념촬영을 하고 있다. 아래 왼쪽부터 양지인, 봉서린, 오예진. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 이종서 기자] 결국 울음을 감추지 못했다. 아쉬웠던 한 발. 그래도 은메달이었다.

봉서린(광주시체육회) 양지인(우리은행) 오예진(IBK기업은행)은 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 사격 여자 단체 25m 권총 본선 겸 단체전에서 865점을 기록했다.

전날(27일) 진행한 완사에서 870점을 기록한 한국은 완사와 급사 총합 1735점을 기록했다. 1위 중국(1743점)에 8점 부족했고, 3위 대만(1734점)과는 1점 차 앞섰다. 은메달이었다.

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예기치 못한 한 발이 희비를 갈랐다. 급사는 총을 들고 7초를 대기한 뒤 초록불이 들어오면 3초 내에 격발을 해야 한다. 양지인이 급사 21번째 발이 격발이 늦어져 0점 처리를 받았다.

'맏언니'의 활약이 빛났다. 이후 봉서린이 집중력을 보여줬다. 급사 합계 292점을 기록한 봉서린은 전날 완사에서 289점을 합쳐 개인전 본선 581점(엑스텐 14개)을 기록하며 전체 7위로 개인전 결선 진출권까지 따냈다.

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오예진은 579점(엑스텐 24개)으로 10위, 양지인은 실수가 있었음에도 575점(엑스텐 27개)으로 17위를 기록했다.

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개인 결선에 진출한 봉서린은 8위로 마쳤다.

눈물 흘리는 양지인 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 개인전 본선 겸 단체전. 한국 양지인이 경기가 끝난 후 눈물을 닦고 있다. 양지인은 이 경기에서 21발째 격발 지연으로 0점을 기록했다. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

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경기를 마치고 선수들은 눈물을 감추지 못했다. 믹스트존을 지나가면서 질문이 나올 때마다 눈시울이 붉어졌다.

봉서린은 "한 아이의 엄마가 되고 나니 조금 더 딸인 (이)아윤이에게 자랑스럽고 싶다는 생각을 했다. 그래서 기량이 더 많이 올라오지 않았나 싶다"고 말했다.

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가장 많은 눈물을 흘린 양지인은 "오늘 실수를 해서 실수한 장면이 기억에 남는다. 3초 이후에 격발을 해서 점수로 인정이 안됐다"고 했다.

경기 후 벽을 보고 있었다던 오예진은 "(양)지인 언니 못지 않게 실수를 했다. 본선 경기에서 7점을 두 발이나 쐈다. 점수가 좋지 않아서 그걸로 인해 슬펐던 것 같다"고 했다.

은메달 역시 값진 성과였다. 다음을 기약할 수 있는 장면이기도 했다. 봉서린은 "아시안게임이라는 큰 무대에 처음 서본 것 같다. (오)예진이와 (양)지인이가 어떻게 사격을 하고, 어떤 점수가 나왔는지 모르고 임했다. 나는 들어가서 내 자리에서 할 일을 하자고 생각을 했다"고 했다.

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양지인은 "어제 경기 결과가 나쁘지 않아서 잘하고 싶은 마음이 컸다. 다음 큰 경기에서는 이런 실수가 나오지 않도록 나의 멘털을 더 단단히 하고 싶다. 국민 여러분께 좋은 모습 보여드리고 싶다"고 했다.

오예진 역시 "기대했던 것만큼 좋은 모습을 많이 보이지 못했다. 그래도 많이 노력했고, 앞으로 더 나아갈 수 있는 길이 생겼다. 좋은 경험이 될 것 같다"고 말했다.

눈물을 쏟았지만, 시상대 위에서는 밝게 포즈를 취했다. 오예진은 "시상하기 전 대기실에 5분 정도 있는데 감독님께서 세리머니 하나를 정하라고 하셨다. 서린 언니가 했는데 처음에는 '올드하다'고 했다. 그래도 괜찮다고 생각해 했다"고 이야기했다.

도요타=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com