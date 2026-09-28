"12년 만의 테니스 金 도전" 항저우 동메달 권순우-홍성찬, 남자복식 산뜻한 첫발…일본과 8강 길목 충돌

8강 진출에 기뻐하는 권순우 (서울=연합뉴스) 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 경기에서 수미트 나갈(247위)에게 2-0(6-1 6-2)으로 승리하며 8강 진출을 확정 지은 한국의 권순우가 밝은 모습으로 인터뷰를 하고 있다. 2026.9.19 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지]

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[스포츠조선 김성원 기자]2022년 항저우 아시안게임 동메달리스트 권순우(충남체육회)-홍성찬(당진시청) 조가 산뜻하게 첫발을 뗐다.

권순우-홍성찬 조는 28일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테니스 남자복식 1회전에서 무잠밀 무르타자-아이삼 울 하크 쿠레시(파키스탄) 조를 1시간50분 만에 2대0(7-5, 6-4)으로 제압했다.

권순우-홍성찬 조는 12년 만에 금메달에 도전한다. 한국 테니스의 마지막 아시안게임 금메달은 2014년 인천 대회 남자복식에서 나왔다.

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기뻐하는 권순우 (서울=연합뉴스) 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 둘째 날 단식 경기에서 수미트 나갈(247위)에게 2-0(6-1 6-2)으로 승리하며 8강 진출을 확정 지은 한국의 권순우가 기뻐하고 있다. 2026.9.19 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지]

권순우-홍성찬 초는 2회전에선 일본의 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조와 8강 진출을 다툰다. 혼합복식에선 구연우(CJ제일제당)-신우빈(국군체육부대) 조가 안치사 찬타-타나펫 찬타(태국) 조를 2대0(6-3, 6-2)으로 물리쳤다. 이은혜(NH농협은행)-신산희(경산시청) 조 역시 페앙타른 플리푸에츠-프루치야 이사로(태국) 조에 2대1(4-6, 6-1, 12-10)로 역전승했다.

여자복식 박소현(강원도청)-정보영(안동시청) 조는 상대의 기권으로 코트에 나서지 않고 2회전에 올랐다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com

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