[속보]"웬 날벼락? 쇼트트랙인줄..." 빗물에 넘어진 인도팀 주로 방해→바통터치 못한 韓혼성계주400m 재경기→힘 다빠진 단독레이스 42초79 '10위' 결선행 불발[아이치-나고야아시안게임]

AP연합뉴스

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[스포츠조선 전영지 기자]연일 비가 쏟아지는 아이치-나고야아시안게임 육상 경기 중 대한민국 선수들이 예기치 못한 불운의 주인공이 됐다.

한국 혼성계주 400m 대표팀은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 대회 혼성 400m 계주 예선 2조에서 인도 선수의 진로 방해로 레이스를 마치지 못하고 DNF(Did Not Finish·완주 실패)로 실격 처리됐다.

세 번째 주자 김시온이 최종주자 김주하에게 바통을 건네려는 순간 바로 옆 레인의 인도 선수가 빗물에 미끄러지면서 한국 레인을 치고 들어왔다. 김주하가 충돌을 피하기 위해 달리던 방향을 틀면서 바통을 제대로 받지 못했다. 육상 종목에서 빗물로 인해 발생한 보기 드문 사고.남-여-남-여 순서로 달리는 400m 혼성계주는 이번 아시안게임에서 첫 정식종목으로 채택됐고 2028년 LA올림픽 정식종목이다. 결선행, 한국신기록, 포디움을 향해 모든 것을 쏟아부어온 한국으로선 매우 불운한 사고였다.

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대한육상연맹 관계자는 "넘어진 인도 선수를 피하는 과정에서 스텝이 꼬였다. 정상적으로 레이스를 이어갈 수 없는 상황이었다"고 했다.

대한육상연맹과 대표팀은 즉각 대회 조직위에 항소하고 소명해 이날 오후 10시27분 이례적으로 재경기가 결정됐다.

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서민준, 서지현, 김시온, 김주하 선수가 단독으로 레이스를 펼친 후 해당기록을 확인한 후 결선 진출 여부를 결정하기로 했다. 서지현과 김주하는 이날 오후 10시4분 여자 400m 계주(44초81·7위), 서민준은 오후 10시23분 남자 400m 계주에서 한국신기록 38초43으로 2대회 연속 동메달을 따내며 전력 질주를 한 직후 또 한번 결선 레이스에 나섰다.

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서민준이 동메달 세리머니도 하지 못하고 다시 스타트라인에 섰다. 남자계주가 '기사회생' 동메달을 목에 걸었듯 혼성계주에서도 결선행 반전을 열망했다. 예선에서 전체 8위를 기록한 바레인의 42초18보다 빠른 기록이 나와야 했다.긍정적인 마인드로 포효한 후 전력질주 했지만 그 짧은 시간에 리커버리는 무리였다. 100% 컨디션을 보여줄 수 없었다. 경쟁 팀 없이 단독으로 달릴 경우의 기록 역시 불리한 조건. 4명의 대한민국 최고 스프린터들이 혼신의 질주를 펼쳤지만 42초79. 바레인의 기록을 넘지 못했다. 간절했던 결선행이 불발됐다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com