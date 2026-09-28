"술집여자 같다, 노출증 걸렸냐" 악플 극복한 신지은, 16강서 '최강' 중국에 0-2 완패 '아름다운 도전 마무리'..."이런 관심 처음, 비치발리볼은 내 운명"

사진캡처=신지은 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]신지은의 도전이 끝났다.

김정아와 짝을 이룬 신지은은 28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 비치발리볼 여자부 16강에서 디펜딩 챔피언이자 강력한 우승 후보인 샤신이-옌쉬 조(중국)에 세트 점수 0대2(6-21 12-21)로 패해 탈락했다.

신지은은 이번 대회에서 아시아게임 첫 승리에 이어 16강 진출까지 이뤄내는 감격을 누렸다. 이번 대회에 출전한 비치발리볼 남녀 대표팀 4개 팀 중 조별리그를 통과한 건 신지은-김정아 조가 유일하다. 내친 김에 8강 진출에 도전했지만, 아시아 최강의 벽을 느꼈다.

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신지은은 이번 대회 최고의 핫 걸 중 하나다. 배구 명문 대구여고 출신의 신지은은 V리그 여자부 드래프트 신청서도 냈던 유망주였다. 하지만 드래프트 전 비치발리볼로 종목을 바꿨다. 진로를 바꾸자 운명도 바뀌었다.

사진=신지은 SNS 캡처

2019년 국제배구연맹(FIVB) 세계여자비치발리볼 월드투어 대구 대회에 나서는 등 대표팀에서 꾸준히 활약했던 신지은은 항저우 아시안게임을 통해 주목을 받았다. 하지만 이같은 관심은 독이 됐다. 비키니 사진과 빼어난 외모로 주목을 받자 악플이 뒤따랐다.

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신지은은 과거 한 방송에 출연해 선수 생활에 대한 마음 고생을 털어놓기도 했다. 신지은은 특히 경기복으로 비키니를 착용하는 것에 대해 "비치발리볼에 관한 오해가 있는데, 사실 비키니를 입어야 한다는 규정은 없다. 그게 규정이 아니라 선택해서 입는 것"이라고 말했다. 이어 "난 그게 전통이자 멋이라고 생각한다"며 "그런데 몇몇 사람들이 '노출병 걸렸냐?', '술집 여자 같다' 이런 얘기를 한다"고 말했다.

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일부 팬들의 곱지 않은 시선과 달리 신지은은 살아남기 위해 매일을 전쟁같이 싸웠다. 비치발리볼은 종목 특성상 무조건 모레에서 뛰어야 하는데, 국내에서는 훈련 시설을 찾기가 쉽지 않다. 국내에는 한국비치발리볼연맹이 존재하지만, 유명무실하다. 설상가상으로 스폰서가 없다 해외 대회에 출전할때 마다 드는 비용을 직접 충당해야 했다. 스포츠 강사와 햄버거집 아르바이트 등을 병행해야했다.

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사실 신지은은 3년 전 열린 항저우 대회에선 4전 전패로 대회를 마치며 은퇴까지 결심했다. 하지만 이후 신지은의 경기 영상과 사진이 화제를 모으며 대중의 관심을 받게 됐고, 후원사가 생기면서 다시 비치발리볼 선수로서 태극마크를 달 수 있게 됐다. 아시안게임을 통해 자신을 둘러싼 곱지 않은 시선을 멋지게 날려버렸다.

이런 이력이 알려지며 한국은 물론 전 아시아의 주목을 받았다. 일본, 대만, 중국 등에서 신지은의 스토리를 전했다. 신지은은 "이런 관심을 받아본 것 자체가 처음"이라며 "어찌 됐든 우리가 최선을 다하는 모습이 중계되고 알려지게 된 것에 기쁘고 감사하다"고 말했다. "이렇게 인터뷰하는 것 자체가 처음"이라고 웃었다.

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신지은은 소위 떴지만, 이제 현실로 돌아가야 한다. 그는 신지은은 "솔직히 우리의 미래는 불투명하다"며 "우리 의지만으로 선수 생활을 이어갈 수는 없는 구조다. 운동을 어떻게 하겠다고 말씀드리는 것보다 운동을 할 수 있느냐, 없느냐의 문제"라고 말했다.

그렇지만 비치발리볼을 향한 마음은 흔들리지 않았다. 신지은은 "변하지 않는 것은 비치발리볼을 향한 우리의 진심"이라며 "지금은 한국 비치발리볼의 기반이 미비하지만 대중의 관심이 커지고 도움을 주시는 분들이 나온다면 종목 자체가 성장할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 이어 "비치발리볼은 내 운명인 것 같다"며 "큰 부상이 없는 한 내가 할 수 있는 최대치를 할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

그는 마지막으로 "사실 불확실한 미래에 관한 고민은 나뿐만 아니라 대한민국 20대라면 누구나 하는 고민일 것"이라며 "우리 모두 힘을 냈으면 좋겠다"고 활짝 웃었다. 외모 보다 더 빛난 마음이었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com