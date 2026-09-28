'욱일기 금지'가 "실수"라고? AG 조직위, 버젓 해명 '논란'

사진출처=서경덕 성신여대 교수 SNS

사진출처=2026 아이치-나고야 아시안게임 대회 공식 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회가 욱일기 반입 금지를 사죄하는 글을 올렸다.

조직위는 28일 오전 대회 공식 홈페이지에 '야구 경기장에서 부적절한 게시에 대한 사과'라는 안내문을 게시했다. 이 글에는 "9월 26일 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 차이니즈 타이베이-일본전에서, 경기장 입구 등에 욱일기를 예시로 제시하며 '상기 깃발은 반입할 수 없습니다'라고 안내하는 부적절한 게시물을 게시한 바 있다"고 적었다. 이어 "본 대회에서는 대회의 원활한 운영을 위해 관중 여러분께 일정한 금지 사항을 정하고 있으며, '참가국 이외의 국기를 게양하는 것'에 대해서도 금지 행위로 안내하고 있다"며 "그러나 당연히 욱일기는 반입 금지 대상이 아니며, 현장의 잘못된 인식으로 인해 게시된 것으로, 관중 여러분께 불쾌감을 드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 적었다. 그러면서 "욱일기 처리와 관련하여, 모든 경기장에 재차 철저히 공지하여 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 노력하겠다"고 마무리 했다.

대만 매체들은 지난 26일 일본전을 앞두고 청천백일기와 욱일기 이미지와 함게 '위 깃발은 반입할 수 없다'는 내용이 담긴 일본어-영어-중국어 안내판을 설치했다. 이 안내판은 다음 날 철거됐으나, 사유는 밝혀지지 않은 바 있다.

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해당 사실이 전해지자 일본 내 여론이 들끓은 바 있다. 자국에서 버젓이 통용되고 있는 욱일기를 왜 조직위가 앞장서서 막느냐는 비난이 대다수였다. 조직위가 안내문을 통해 사죄 입장을 내놓다는 소식이 일본 포털사이트 야후에 전해지자, 1300건이 넘는 댓글이 이어지고 있다.

이 안내문은 현재 일본어판 대회 홈페이지에만 게시돼 있다. 하지만 영문판 홈페이지에는 빠져 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com