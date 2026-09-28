"金 따면 군 면제" 프레지던츠컵 종료 직후 日 향한 김주형, 美도 관심

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금빛 퍼트에 나설 김주형을 두고 미국 현지도 주목하는 모양새다.

미국 골프다이제스트는 28일(한국시각) AP통신을 인용해 '김주형이 프레지던츠컵 마지막날 일정을 마치고 우승팀이 결정되기도 전에 대회장을 떠나 일본으로 향했다'고 전했다.

NBC스포츠 등 미국 현지 매체에 따르면, 김주형은 이날 미국 일리노이주 시카고 메디나 컨트리클럽에서 열린 대회 일정을 마치고 일본행 항공편에 몸을 실었다. 이를 위해 싱글 매치 2번 주자로 나섰다.

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골프다이제스트는 '이번 아시안게임은 김주형에게 매우 중요한 의미가 있다. 개인전 또는 단체전 금메달을 획득하면 한국에서 병역 의무에 관한 특례 혜택이 주어진다'며 '한국에서 건강한 성인 남성은 28세 이전에 군 복무를 시작해야 한다'고 지적했다. 이어 '이런 점을 고려하면 인터내셔널팀 주장 제프 오길비(호주)가 (일본행을 앞둔) 김주형을 싱글매치 두 번째 경기에 내보낸 게 놀라운 일은 아니다'라고 덧붙였다.

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김주형은 28일 "개인보다 더 큰 무언가를 대표할 기회를 얻어 영광스럽다"며 "인터내셔널 팀이든, 국가든 개인보다 큰 것을 위해 경기한다는 것은 감사해야 할 일"이라고 밝혔다. 이어 "아시아 무대에 가는 건 정말 오랜만"이라며 "고향으로 돌아가 친구들을 만나고 좋은 한 주를 보낼 것"이라고 덧붙였다.

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김주형에겐 2024 파리올림픽에 이은 두 번째 태극마크다. 2022 항저우아시안게임에 출전하지 못한 김주형은 파리올림픽에서 8위에 그친 바 있다.

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아시안게임 남자 골프는 30일부터 내달 3일까지 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스에서 펼쳐진다. 한국 남자 골프는 김주형을 비롯해 김성현, 문도엽이 태극마크를 달고 금메달에 도전한다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com