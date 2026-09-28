'빗속에도 이렇게 완벽한 미모라고?' 日 허들 여신에 열광한 '열도'…44년 만의 쾌거도, "모든 걸 쏟아부었다"

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Athletics - Paloma Mizuho Sports Park, Nagoya, Japan - September 26, 2026 Japan's Hitomi Nakajima celebrates after winning the Women's 100m Hurdles Round 1 Heat 1 REUTERS/Chalinee Thirasupa

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Athletics - Paloma Mizuho Sports Park, Nagoya, Japan - September 26, 2026 Japan's Hitomi Nakajima celebrates after winning the Women's 100m Hurdles Round 1 Heat 1 REUTERS/Jeremy Lee

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "비가 쏟아지는데도 이렇게 완벽하다고?"

일본 매체 '코코카라넥스트'는 28일 나카지마 히토미의 은메달(31)의 은메달 소식을 전했다.

나카지마는 27일 일본 나고야 팔로마 미즈호 스타디움에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 육상 여자 100m 허들 결승전에서 12초78을 기록했다. 일본의 후쿠베 마코가 12초74로 금메달을 목에 걸었고, 중국의 우옌니가 13초12로 동메달을 받았다.

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일본 육상의 경사. 그러나 일본 네티즌들은 또 다른 포인트에 열광했다.

매체는 '폭우가 쏟아지는 악조건 속에서 나카지마는 마지막까지 후쿠베 마코와 치열한 1위 싸움을 벌였다'며 '아쉽게도 금메달을 차지하지는 못했지만, SNS상에서는 그녀를 향한 뜨거운 반응이 쏟아졌다'고 밝혔다.

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매체에 따르면 경기를 지켜본 일본 팬들은 '비가 쏟아지는데도 비주얼이 이렇게 완벽하다니 정말 멋지다', '비주얼이 진짜 장난이 아니다', '역시 나카지마 히토미는 너무 귀엽다', '나카지마 히토미가 금메달을 땄으면 좋았을 텐데 너무 아쉽다', '엄청난 미인인데 방글방글 웃는 애교까지 있어서 팬이 됐다' 등의 반응을 보였다.

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Japan's Mako Fukube, left, and Hitomi Nakajima celebrate after winning in the women's 100m hurdles final at the Asian Games in Nagoya, Japan, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

매체는 '이번 대회 결승에서 후쿠베 마코가 12초74의 기록으로 금메달을 차지했다'며 '이로써 일본은 후쿠베와 나카지마 두 선수의 활약에 힘입어 해당 종목에서 무려 44년 만에 1,2 위를 석권하는 쾌거를 달성했다'고 조명했다.

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나카지마는 경기를 마치고 일본 매체들과의 인터뷰를 통해 "아시아 무대에서 1위를 차지하겠다는 일념 하나로 계속 달려왔다. 후회 없이 훈련하고 준비했기에 이것이 내 진짜 실력이며, 정말 멋진 패배였다"라며 "출발선에서 조급해하지 않고 온전히 나다운 레이스를 펼칠 수 있었다. 어떤 변명도 없이 내 모든 것을 남김없이 쏟아부었다. 일본 대표팀이 무려 44년 만에 금메달과 은메달을 나란히 품에 안을 수 있게 되어 진심으로 기쁘다. 내 마음속에 영원히 잊지 못할 훌륭한 대회가 됐다"고 소감을 전했다.

나고야=이종서기자 bellstop@sportschosun.com

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