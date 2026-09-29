"시련도 기회, 인생은 럭키비키!" 장애-비장애亞게임 '모두의 국대' 탄생! '29세 불굴의 스프린터' 장민호의 첫 AG 폭풍질주[아이치-나고야2026]

육상 국가대표 장민호가 충북 진천 국가대표선수촌에서 25일 스포츠조선과 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 진천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

육상 100m 한국신기록 보유자 김국영 국가대표 코치와 200m 기록보유자 박태건 국가대표 코치가 아이치-나고야아시안게임을 앞두고 장민호와 함께 엄지척 포즈를 취하며 응원의 메시지를 건넸다. 진천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/

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[스포츠조선 전영지 기자]미국 여성 육상선수 마를라 러년은 올림픽과 패럴림픽에 모두 출전한 최초의 시각장애 선수다. 스타가르트병에 따른 시각장애와 육상 재능을 동시에 지닌 그녀는 1992년 바르셀로나패럴림픽 100·200·400m, 멀리뛰기 4관왕에 올랐고, 1996년 애틀란타패럴림픽에선 5종경기 금, 포환던지기 은메달을 획득한 미국의 스포츠 영웅이다. 패럴림픽서 월드클래스로 인정받은 후 미국 올림픽대표로 나서 2000년 시드니올림픽 1500m 결선에서 8위에 올랐고, 2004년 아테네올림픽 5000m에도 출전했다.

육상 국가대표 장민호가 충북 진천 국가대표선수촌에서 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 진천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/

대한민국에도 장애-비장애 육상을 모두 아우를 전천후 육상 스타의 탄생이 임박했다. '늦깎이 스프린터' 장민호(29·안양시청)는 2026년 아이치-나고야 아시안게임과 장애인아시안게임에 모두 출전하는 한국 스포츠 역사상 최초 '모두의 국가대표'다. 마를라 러년과 다른 점은 비장애 육상 무대에서 먼저 검증된 스프린터가 장애인 육상에 도전한다는 점이다.

아시안게임 남자 1600ｍ 계주 국대 장민호는 같은 장소에서 열리는 장애인아시안게임에선 남자 100ｍ, 400ｍ에 나선다. 그는 과천중앙고 시절 5000m, 1만m 선수였다. 1m60대의 작은 키, 재능이 없다는 생각에 꿈을 접었다. 선수의 길을 내려놓고 체대에 진학했다. 그러나 육상을 향한 꿈은 쉽사리 잠들지 않았다. 체대 입시 강사, 서산시체육회 스포츠클럽 지도자를 거쳐 제대 후 스물여섯 살이던 2023년, 잠실의 육상 동호회에서 활동하던 중 놀라운 단거리 재능을 재발견했다. "100m 기록이 10초 후반대가 나왔다. 내가 제일 빨랐다. '어, 나 빠르네' 했다"며 웃었다. 2023년 시험 삼아 출전한 첫 전국육상선수권에서 100m를 10초94에 주파, 예선 조 3위를 했고, 이후 대학부 1위를 휩쓸었다.

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인생 고민이 시작됐다. 장민호는 "늦은 나이라 고민했다. 스물일곱에 육상선수가 되겠다고 하니 주변에선 다 반대했다. 단 한 사람, 초등학교 특수교사인 여자친구가 '나이는 꿈을 꾸는 데 장벽이 되지 않는다'고 했다. 용기가 됐다"고 했다. 강태석 감독, 오경수 코치(현 국가대표팀 단거리 감독)가 이끄는 '육상명가' 안양시청에 입단한 후 기량이 일취월장했다. 지난 5월 전국육상선수권(아시안게임 대표선발전) 400m에서 47초08, 3위에 오르며 스물아홉에 태극마크의 꿈을 이뤘다.

육상 국가대표 장민호가 충북 진천 국가대표선수촌에서 포즈를 취하고 있다. 진천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

필생의 꿈을 향해 달려가려는 시점, 또 하나의 시련이 닥쳤다. 어머니와 같은 '망막색소변성증' 진단. 시야가 점점 좁아지는 진행형 시각장애 진단은 청천벽력이었다. 장민호는 "장애등급을 받았을 때 속상했다. 의사선생님이 '이 정도인데 잘 보이냐'고 묻더라. '내가 장애인이라니' 절망했다"고 털어놨다. 그러나 어머니는 긍정의 마인드도 함께 물려주셨다. "시각장애 판정을 받았다고 하니 엄마가 '괜찮아, 다 살 수 있어. 엄마 봐. 아무 문제 없잖아' 하시더라"며 웃었다.

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문이 닫힌 곳에서 창문이 활짝 열렸다. "비장애-장애 국제대회를 동시에 석권할 수 있겠다는 새 꿈이 생겼다. 강태석 감독님이 제안해 주셨고 오경수, 박태건, 김국영 코치님 등 선생님들이 '한번 도전해 봐라' 다들 응원해 주셨다"고 했다. "무리해서 안압이 높아지면 시야가 흐려질 때도 있고, 스타트 때 자세가 왼쪽으로 기울어지지만 주로에선 아무 문제 없다. 위기가 기회가 됐으니 '럭키비키(안 좋은 상황도 긍정적으로 받아들이는 사고방식)'다." 지난 5월 장민호는 장애인 육상 그랑프리 남자 100ｍ에서 10초61, 남자 400ｍ에서 51초94로 우승했다. 시각장애 스포츠 등급(T13)을 받아 아이치-나고야 장애인아시안게임 출전권을 확보했다. 장애-비장애 아시안게임 출전권을 모두 따낸 최초의 육상선수가 됐다.

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육상 국가대표 장민호가 충북 진천 국가대표선수촌 태극기앞에서 하트 포즈를 취하고 있다. 진천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/

장민호는 28일 펼쳐진 1600m 계주 예선 1번 주자로 신민규, 배건율, 이재성과 함께 사상 첫 아시안게임 레이스에 나서 예선 3조에서 3분07초19로 5위, 전체 7위로 결선행에 성공했다. 남자계주 400m가 실격 번복의 롤러코스터 속에 '한국신기록' 동메달 쾌거를 쓴 데 이어 29일 오후 9시17분 펼쳐질 결선, 대한민국 남자 계주는 장민호와 함께 또 하나의 메달에 도전한다.

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장민호는 "아시안게임 1600m 계주에선 다함께 한국신기록을 세우는 것이 목표다. 동료들이 뛰어나기 때문에 나는 내 역할만 잘하면 된다"고 했다. "장애인아시안게임은 100, 400m 2관왕, 아시아신기록, 세계신기록이 목표다. 2028년 LA패럴림픽 예행연습으로 생각하고 출전한다. 늘 믿고 응원해 주는 여자친구에게 금메달을 바치며 프러포즈도 하고 싶다"며 웃었다. 남자 100ｍ T13 세계기록은 10초37, 아시아기록은 10초70, 400ｍ 세계기록은 46초44, 아시아기록은 47초79다. 장민호의 현재 기록과 상승세를 볼 때 충분히 가능한 목표다. "너무 좋아하던 육상을 그만뒀다가 다시 시작하면서 열정은 더 커졌다. 오래오래 하고 싶다. 앞으로 패럴림픽 3번은 뛰어보고 싶다."

육상 100m 한국신기록 보유자 김국영 대표팀 코치와 200m 한국신기록 보유자 박태건 대표팀 코치 등 레전드 선배들도 응원을 아끼지 않았다. "민호는 성실하고 열정적인 선수다. 모든 육상인들이 응원하고 있다. 분명 꿈을 이룰 것"이라며 엄지를 치켜세웠다.

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장민호는 시련과 실패 속에 고민하는 청춘들을 향해 도전의 메시지를 전했다. "나도 고등학교 때 쓰라린 실패를 맛봤지만 그래도 정말 하고 싶은 꿈이 있다면 일단 후회없이 도전해보라는 말을 해주고 싶다. 해봐야 성공할지 실패할지 알 수 있다"고 했다. 이어 장애인 육상 선배들을 향한 깍듯한 인사도 잊지 않았다. "아직 많이 어색하지만 시각장애 육상선수로 첫 발걸음을 뗐습니다. 선배 장애인 체육인들의 빛을 잘 따라가겠습니다."

진천국가대표선수촌=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com