'천적' 천위페이 38분만에 셧아웃시켜도 '85점'...'100점' 꿈꾸는 '여제' 안세영에 '결승상대' 야마구치가 노릴 구석은 없다

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]이래서 '여제'다. 상대가 노릴 구석은 없다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이를 2대0(21-5, 21-12)으로 완파했다.

결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 걸음만을 남겨두게 됐다. 그는 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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'세계 4위' 천위페이는 한때 안세영 천적으로 불렸다. 안세영은 첫 아시안게임이었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 첫 경기에 패해 '광탈'했는데, 당시 상대가 천위페이였다. 무려 7연패를 안기기도 했다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

이제는 상황이 180도 달라졌다. 안세영은 천위페이를 상대로 패전을 잊었다. 이날 4강전은 달라진 두 선수의 상성을 보여준 단적인 예다. 완벽한 경기로 천위페이를 압도했다. '농락했다'는 표현이 어울릴 정도였다. 1게임 초반에는 무려 9-0으로 앞서가기도 했다. 천위페이는 안세영의 실수가 아니었다면 점수를 내기가 벅찰 정도였다. 좌우, 전후를 가리지 않고 구석구석 찌르는 안세영의 샷에 전혀 반응하지 못했다.

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안세영은 천위페이를 단 38분 만에 셧아웃시켰다. 그는 "쉬운 경기는 아니었다. 천위페이가 언제든 치고 올라올 수 있는 선수라 끝까지 긴장의 끈을 놓을 수 없었다. 한 점 한 점 하다 보니 좋은 결과 가져올 수 있었다"고 했다. 이어 "과감한 샷들이 잘됐다"며 "크게 생각하지 않고 기본에 충실했다. 과감하고 자신있게 초반부터 하자는 생각으로 임했더니 잘 풀렸다"고 웃었다. 다만 만족하지 않았다. "오늘은 85점 정도 줄 수 있을 것 같다. 실수가 없어야 100점을 줄 수 있다. 그런 플레이를 항상 상상하기 때문에 동기부여가 된다."

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'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

눈앞에 둔 사상 첫 2연패, 안세영에게 그보다 더 중요한 것이 있다. 그는 "2연패는 당연히 큰 의미다. 하지만 기록보다는 내가 하고 싶은 플레이가 먼저다. 과감하고 자신 있는 플레이가 나온다면 이 대회는 정말 만족하는 대회가 될 수 있을 것"이라고 했다. 그리고 "항저우 대회에서는 도전자 입장이었는데 이제는 지켜야 하는 입장으로 멋진 플레이도 보여줘야 하고 결과도 잡아야 한다. 그래도 최선을 다하는 건 똑같으니까, 나는 나대로 풀어나가는 게 맞는 것 같다"고 힘주어 말했다.

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안세영은 29일 펼쳐지는 결승에서 일본의 야마구치 아카네(세계랭킹 3위)를 만난다. 이번 대회 단체전을 포함해 야마구치에 최근 8연승 중이다. 야마구치 입장에서 노릴 구석은 '여제'의 방심뿐인데, 안세영은 이마저 원천 봉쇄했다. 대관식만 남은 분위기다.

'여제' 안세영이 무난히 결승 진출에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이에 완승을 거뒀다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

한편, '세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 여자복식 4강전에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 2대0(21-13, 21-12)으로 완파했다. 지난 항저우 대회에 이어 이번에도 결승에 오른 이소희-백하나 조는 은메달을 확보했다. 이소희-백하나 조는 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달 도전에 나선다. 남자단식의 유태빈과 남자복식의 서승재-김원호 조는 아쉽게 결승 진출에 실패하며 동메달을 목에 걸었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com