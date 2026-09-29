'천적이었는데 이제 감탄의 대상으로' 안세영에 질려 버린 천위페이 "38분만에 셧아웃? 정상적인 결과"...中언론도 '안세영은 무결점 선수' 극찬

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"당연한 결과였다."

한때 세계를 호령했던 천위페이도 '여제' 안세영 앞에서는 두손두발을 다 들었다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이를 2대0(21-5, 21-12)으로 제압했다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

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안세영은 이번 대회에서 압도적인 모습을 보이고 있다. 64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 32강, 16강, 8강을 모두 2대0으로 끝냈다. 두자릿수 득점을 기록한 것도 한번 뿐이었다. 8강에서 세계 5위 인타논을 만난 안세영은 2대0(21-8, 21-9)으로 승리했다. 단 17점만을 내주며 단 31분만에 끝내버렸다.

4강 상대는 '세계 4위' 천위페이였다. 천위페이는 한때 안세영 천적으로 불렸다. 안세영은 첫 아시안게임이었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 첫 경기에 패해 광탈했는데, 당시 상대가 천위페이였다. 무려 7연패를 안기기도 했다. 안세영이 세계 정상급 선수로 성장하는 과정에서 여러 차례 중요한 길목을 가로막았고, 한때 상대 전적에서도 우위를 점했다.

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이제는 상황이 180도 달라졌다. 안세영은 최근 들어 천위페이에 패하지 않고 있다. 이날 4강전은 달라진 두 선수의 상성을 보여준 단적인 예였다.

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안세영은 천위페이를 압도했다. 라이벌이라는 말이 무색할 정도였다. 1게임 초반부터 치고 나갔다. 좌우, 전후 기가 막힌 샷이 이어지며 무려 9-0까지 앞서나갔다. '짜요'를 외치는 중국 팬들이 민망한 수준이었다. 무려 11-1로 인터벌을 맞이했다. 네트 앞 플레이와 선수 동작을 역이용한 샷은 탄성을 자아내게 했다. 천위페이는 한 점 따기도 버거웠다. 랠리가 길어지면 어김없이 승리했다. 17-5까지 앞서나갔다. 무자비한 안세영은 내리 넉점을 더하며, 17분만에 1게임을 가져갔다.

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2게임도 압도적이었다. 회심의 공격을 모조리 막아내니 천위페이가 칠 구석이 없었다. 5-1까지 벌렸다. 안세영의 샷이 미세하게 흔들리며 6-6까지 됐다. 그러자 안세영이 다시 풀파워로 나섰다.

내리 다섯 점을 따내며 11-6으로 인터벌에 돌입했다. 이후 4~5점차를 유지하며 스코어를 쌓았다. 천위페이의 챌린지가 실패했고, 상대 범실까지 더해지며 5점의 굴레에서 벗어났다. 12-18이 됐다. 연속해서 점수를 쌓은 안세영은 마지막 포인트까지 얻으며 완승을 챙겼다. 안세영은 경기 후 크게 소리를 지르며 승리를 즐겼다.

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천위페이는 경기 후 "전반적인 실력의 완성도가 안세영에 미치지 못했다"며 "코트 위에서 문제가 발생했을 때 이를 제대로 해결하지 못했다"고 했다. 이어 완패에 대해 "비교적 정상적인 결과"라고 깨끗이 인정했다.

천위페이는 안세영에 대해서는 "그녀는 배드민턴계를 대표하는 선수다. 이미 수많은 업적을 이루었음에도 엄청난 야망을 품고 스스로를 계속 발전시키고 완벽하게 다듬어가고 있다. 이런 모든 부분은 우리가 배워야 할 점"이라며 "이런 상대를 두게 되어 매우 기쁘고 영광스럽다. 그녀는 나를 계속해서 채찍질하며 발전하게 만든다. 코트 위에서 그녀와 맞붙을 수 있는 기회를 소중히 여기게 해준다"고 경외심을 드러냈다.

중국 언론도 마찬가지였다. 중국 '후푸스포츠'는 '안세영을 무결점 선수'라고 극찬했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com