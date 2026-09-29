韓배드민턴이 이번 대회서 찾은 보석, 11위→6위→7위 모두 꺾고 16년 만에 남자단식 '동메달' 유태빈 "단식이 멋있잖아요, 주변에서 미남스타라고 놀리더라"

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"해볼만 하던데요? 다음에도 또 이길겁니다."

미친 도장깨기로 한국 배드민턴 남자단식의 희망으로 떠오른 '세계랭킹 46위' 유태빈의 미소였다.

유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 4강전에서 싱가포르의 로 킨 유에 1대2(19-21, 21-19, 12-21)로 패했다. 아쉽게 결승행에 실패한 유태빈은 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2010년 광저우 대회에서 동메달을 딴 박성환 이후 16년 만의 남자 단식 메달이었다.

Advertisement

유태빈은 "그제와 어제 체력 소모가 많았기 때문에 초반부터 스피드를 끌어올려 승부하려 했는데, 전략이 잘 통하지 않았다"며 "그러다 보니 3게임에서 체력적으로 밀렸던 것 같다"고 아쉬워했다. 이어 "이렇게 끝나게 돼서 좀많이 아쉽긴 한데 그래도 확실하게 이번 대회에서 자신감을 얻은 부분도 있다"라며 "그래서 올해 아직 투어 대회에 나왔으니까 거기서 좀 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 해야겠다"라고 소감을 전했다.

유태빈은 이번 대회에서 눈부신 플레이를 펼쳤다. 16강에서 전 세계랭킹 1위이자 현 4위인 중국의 간판 스위치를 2대0(21-17 25-23)으로 완파하더니, 8강전에서는 세계 7위 나라오카 고다이(일본)를 상대로 2대1(12-21 21-5 21-11) 짜릿한 역전승을 거두는 파란을 연출했다.

Advertisement

대회가 열리기 전 '금메달'을 목표로 내세웠던게 허언이 아니었다. 그는 "아시안게임 나가게 됐는데 출전에 의의를 둘 수 없는 거니까 그래서 선수로서는 금메달이 목표라고 생각을 해서 당연한 거라고 생각해서 그렇게 적었던 것 같다"라고 말했다. 이어 "당연히 선수로서 꿈꿨던 대회기도 했었고 다 각 나라에서 잘하는 선수들 나오는 거니까 되게 영광스러운 마음으로 뛰었는데 그래도 나쁘지 않은 결과가 나왔다"고 했다.

Advertisement

이번 대회를 통해 자신감을 얻은게 가장 큰 수확이었다. 유태빈은 "톱랭커들과 실제로 붙어보니 당연히 다들 잘하지만, 결코 넘을 수 없는 벽이라고 느끼지는 않았다"며 "충분히 더 노력하면 다음에는 또 이길 수 있을 것"이라고 힘줘 말했다.

Advertisement

스타기질도 충분하다. 말투부터 당당하다. 유태빈은 "처음부터 단식이 더 멋있어 보여서 하고 싶었다"며 "아무래도 복식은 상금도 나눠 가져야 하지 않느냐"고 했다. 잘생긴 외모도 갖췄다. 유태빈은 "어디서 '미남 스타'가 나왔는지 모르겠는데 미남 스타라고 놀리더라"라고 웃기도 했다.

이번 대회를 통해 유태빈은 자신의 이름을 배드민턴과 국민들에게 알리게 됐다. 그는 "이전보다는 많이 관심을 가져준 것에 되게 감사하다. 그리고 더 잘해서 이제 내 이름을 더 알려보고 하겠다"고 밝혔다. 마지막으로 유태빈은 "국내에 나 말고도 남자 단식에서 잘하는 선수들이 워낙 많기 때문에 그 선수들이 국제 대회 경험이 없어서 지금 아직 머물러 있다고 생각하는데 충분히 저희 국내 남자 선수들도 국제 대회 경험을 많이 쌓으면 지금보다는 더 좋은 성적을 낼 수 있을 것 같다"고 했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com