초황당! '실격→부활' 남자 400m 계주, 하마터면 동메달 뺏길 뻔...일본, 이의제기→태국 동메달→조직위 재조정→한국 동메달 '확정'[오피셜]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]남자 400m 계주 대표팀이 하마터면 동메달을 뺏길 뻔 했다.

서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 대표팀은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 400m 계주 결선에서 38초43의 한국신기록으로 3위에 올랐다. 지난해 5월 아시아육상선수권대회에서 세운 한국 기록 38초49, 0.06초를 앞당겼다. 2위 대만에 0.11초 뒤진 한국은 동메달을 획득했다. 1위는 중국으로 38초17을 기록했다.

1986년 서울, 2022년 항저우 대회 이 종목에서 동메달을 따낸 한국은 또 한 개의 귀중한 동메달을 따냈다.

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전날 해프닝이 있었다. 대표팀은 남자 400m 계주 예선 2조에서 오만, 홍콩, 일본, 태국, 싱가포르와 함께 레이스를 치렀다. 스타트가 좋은 김시온(국군체육부대)이 1번 주자로 나섰다. 2번으로 조엘진이 나섰지만 김시온과 바통을 이어받는 과정에서 실수를 범했다. 최하위로 추락했지만, 3번 주자 이재성이 추격에 나섰다. 마지막 주자로 나선 비웨사가 역주를 펼쳤다. 39초33, 4번째로 피니시 라인을 통과했다.

기록으로 결선행이 이루어지는 듯 했다. 한국은 전체 참가팀 중 기록상 7위에 올랐다. 하지만 갑자기 실격으로 판정이 바뀌었다. 선수들은 믹스트존에서 "결선에서는 실수 없이 최선을 다하겠다"며 결선행을 확신했다. 혼선이 오갔다. 비공식으로 적혀 있던 400m 계주팀의 실격 판정은 이내 '오피셜'로 바뀌었다. 조직위는 1번 주자 김시온이 조엘진에게 연결할 때 바통 터치 구간을 넘었다고 판단했다.

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대표팀은 곧바로 항소했다. 한국육상연맹은 꺼낼 수 있는 모든 자료를 제출했다. 그러나 인용될 가능성은 높지 않았다. 허무하게 도전이 마무리 되는 듯했다. 기적이 일어났다. 항소가 인용됐다.

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400m 계주팀은 우여곡절 끝에 재기회를 얻었다. 뜻하지 않게 찾아온 행운을 실력으로 증명해냈다. 결선에서 싱가포르, 스리랑카, 오만, 중국, 일본, 대만, 태국, 사우디아라비아와 경쟁한 한국은 1번 레인에 자리했다. 전날과 비교해 오더에 변화를 줬다. 김시온 대신 서민준을 넣었다. 이재성, 조엘진, 비웨사 순으로 나섰다.

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스타트 총성이 울렸다. 서민준이 조엘진에게 바통을 잘 넘겼다. 2명을 제친 후 6위까지 뛰어올랐다. 이재성까지 깔끔하게 연결됐고, 마지막 비웨사가 폭발적인 스퍼트로 3위까지 뛰어올랐다. 동메달이었다. 선수들은 얼싸안으며 함께 기쁨을 나눴다. 믹스트존에서도 감격의 소감을 전했다.

그런데 대회 홈페이지에는 38초49, 4위로 통과한 태국이 동메달을 딴 것으로 표기됐다. 육상 대표팀은 발칵 뒤집어졌다. 하경수 남자 단거리 대표팀 감독은 "일본 대표팀이 이의 제기를 했다고 들었다"며 "조직위원회에서 명확한 설명을 하지 않았고 홈페이지에 이해하기 어려운 결과가 떴다"고 말했다.

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대회 조직위는 메달리스트 공지에 태국을 동메달로 발표하기도 했다. 대표팀은 이에 강력하게 항의했고, 조직위는 한참 뒤 한국을 동메달리스트로 재조정해 발표했다. 전날 항소로 살아난 대표팀은 마지막까지 마음 고생을 해야 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com