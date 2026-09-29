'맏언니'이자 '엄마'로서, '0점' 지운 기적의 '은빛 총성'…"아윤아, 너 낳고 진짜 열심히 했다" [도요타 현장]

한국 여자 25ｍ 권총 단체전 은메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 단체전 시상식. 은메달을 획득한 한국 대표팀이 메달을 들어보이고 있다. 왼쪽부터 양지인, 봉서린, 오예진. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

한국 여자 25ｍ 권총 단체전 은메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 단체전 시상식. 은메달을 획득한 한국 대표팀이 메달을 들어보이고 있다. 왼쪽부터 양지인, 봉서린, 오예진. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 이종서 기자] "자랑스러운 엄마라고 생각해줬으면 좋겠다."

봉서린(33·광주시체육회)은 첫 아시안게임에서 은메달을 딴 순간 딸을 떠올렸다. 그야말로 '복덩이'다.

2007년 사격을 시작해 2021년이 돼서야 처음 태극마크를 달았다. 결혼과 출산을 거쳐 4년만에 돌아온 그는 처음으로 아시안게임에 나서게 됐다.

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첫 아시안게임. 사격 여자 25m 권총 본선 겸 단체전에 봉서린은 양지인(23·우리은행) 오예진(21·IBK기업은행)과 함께 나섰다.

27일 진행한 완사에서 한국은 870점을 따낸 한국은 중국(868점)에 2점 앞선 상황으로 28일 급사에 돌입했다. 1위로 시작한 만큼, 금메달 희망도 보였다.

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치명적인 실수가 나왔다. '에이스'로 불리던 양지인이 21번째 격발이 늦어 '0점' 처리를 받게 됐다. 그렇게 단체전 메달도 날아가나 싶었다.

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사격하는 봉서린 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 개인전 결선. 한국 봉서린이 사격하고 있다. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

봉서린이 무서운 집중력을 보여줬다. 급사 첫 10발에서 98점을 쐈다. 다음 다섯발에서는 47점을 기록했지만, 이후 다섯발을 모두 10점에 명중시켰다. 그다음 10발은 97점. 급사 합계 292점이 나왔다.

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봉서린은 전날 완사에서 289점을 합쳐 개인전 본선 581점(엑스텐 14개)을 기록하며 전체 7위를 했다. 오예진은 579점(엑스텐 24개)으로 10위, 실수를 했던 양지인도 빠르게 안정을 찾고 격발을 이어가 575점(엑스텐 27개)으로 17위를 했다.

한국은 총합 1735점을 기록했다. 1위 중국(1743점)에 8점 부족했지만, 3위 대만(1734점)과는 1점 차 앞섰다. 기적적으로 은메달을 품게 됐다.

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명사수들의 하트 세리머니 (도요타[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 단체전 시상식. 은메달을 획득한 한국 대표팀이 기념촬영을 하고 있다. 아래 왼쪽부터 양지인, 봉서린, 오예진. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

'실수만 없었다면'이라는 생각이 들 수도 있었지만, 이후 오히려 하나로 뭉치는 계기가 됐다. 오히려 한 발을 덜 쏘고도 은메달을 받아내면서 한국 사격의 강함을 다시 한 번 아시아 무대에 알려주게 됐다.

시상대에 오르고 난 뒤 봉서린은 딸의 이름을 불렀다. 그는 "한 아이의 엄마가 되고 나니 조금 더 딸인 (이)아윤이에게 자랑스럽고 싶다는 생각을 했다. 그래서 기량이 더 많이 올라오지 않았나 싶다"고 말했다.

육아와 꿈 모두 잡을 수 있게 해준 가족에게도 고마움을 전했다. 봉서린은 "사실 육아와 운동을 병행한다는 게 정말 쉽지 않다. 남편과 양가 어머님들이 많이 도와주셨다. 그래서 육아 때문에 힘든 적은 없었다"라며 "그 덕분에 내가 이 자리에 서 있을 수 있지 않나 싶다. 정말 감사하다"고 이야기했다.

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이어 딸에게도 메시지를 전했다. 봉서린은 "아윤아, 엄마가 너 낳고 진짜 열심히 해서 아시안게임 은메달 땄다. 네가 나중에 커서도 자랑스러운 엄마라고 생가해줬으면 좋겠다"며 미소를 지었다.

비록 금메달이라는 꿈은 이루지 못했지만 동고동락하며 땀을 흘린 동료 양지인과 오예진에게도 각별한 애정을 내비쳤다. 봉서린은 "정말 기억에 남을 것 같다. 대표팀에 들어와서 아시안게임이라는 걸 준비하는데 정말 재미있었다. 나에게 이런 추억을 만들어줘서 정말 고맙다"라며 "앞으로 사격을 하면서 다른 팀이 이뤄질 수도 있겠지만, 이 동생들만큼은 평생 기억에 남을 것 같다"고 말했다.

도요타=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com