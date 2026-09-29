이런 칭찬있을까...韓 배드민턴 대형 호재, 중국마저 무릎 꿇었다...안세영 향한 백기 투항 "사실상 무적인 선수"

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[스포츠조선 이현석 기자]중국 팬들마저 안세영의 실력을 인정했다.

중국의 넷이즈는 28일(한국시각) '여자 단식 배드민턴 준결승에서 천위페이는 안세영에 패하며 동메달 획득에 그쳤다'고 보도했다.

안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 중국의 천위페이를 2대0(21-5, 21-12)으로 제압했다. 결승 진출에 성공한 안세영은 은메달을 확보했다. 금메달까지 단 한 결음만을 남겨두게 됐다.

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압도적이었다. 안세영은 시작부터 코트를 넓게 쓰며 공격적인 플레이로 천위페이를 농락했다. 경기 시작 이후 드롭샷과 스매시, 헤어핀 등을 고루 섞으며 천위페이의 틈만을 노렸다. 안세영은 무려 9득점을 연속으로 뽑아내는 동안 천위페이를 0득점으로 꽁꽁 묶었다. 천위페이는 안세영이 9점을 뽑아낸 이후 겨우 1점을 만들었다.

흐름은 1게임 내내 달라지지 않았다. 천위페이가 헤어핀을 위해 네트에 다가서면, 어느새 물러난 안세용의 스매시가 코트 반편을 찔렀다. 천위페이는 이런 공격이 나올 때마다 허탈한 표정을 지었다. 이후에도 흐름은 안세영이 주도했다. 16-4, 무려 12점 차로 달아난 안세영의 공격을 막기 위해 천위페이만 분투할 뿐이었다. 이후 격차를 유지한 안세영은 천위페이를 1게임부터 가볍게 제압했다.

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2게임도 압도적이었다. 회심의 공격을 모조리 막아내니 천위페이가 칠 구석이 없었다. 5-1까지 벌렸다. 안세영의 샷이 미세하게 흔들리며 6-6까지 됐다. 그러자 안세영이 다시 풀파워로 나섰다. 내리 다섯 점을 따내며 11-6으로 인터벌에 돌입했다. 이후 4~5점차를 유지하며 스코어를 쌓았다. 천위페이의 챌린지가 실패했고, 상대 범실까지 더해지며 5점의 굴레에서 벗어났다. 12-18이 됐다. 연속해서 점수를 쌓은 안세영은 마지막 포인트까지 얻으며 완승을 챙겼다. 안세영은 경기 후 크게 소리를 지르며 승리를 즐겼다.

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승리 이후 안세영을 향한 칭찬이 쏟아졌다. 넷이즈는 '안세영은 올 시즌 총 55번의 국제전에 출전하여 54승 1패라는 경이로운 기록을 세웠다. 그녀는 말레이시아 오픈, 인도 오픈, 아시아 선수권 대회 여자 단식, 아시아 선수권 대회 여자 단체전, 우버컵, 싱가포르 오픈, 인도네시아 오픈, 세계 선수권 대회, 차이나 마스터스 등 9개의 타이틀을 거머쥐었다'며 '천위페이를 상대로도 안세영은 빠르게 경기에 집중했다. 기세를 잡고 놀라운 출발을 했다. 중국의 에이스인 천위페이는 안세영이 경기 끝까지 리드를 유지하며 21-12로 승리를 거두는 모습을 속수무책으로 지켜볼 수밖에 없었다'고 전했다.

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일부 중국 팬들은 해당 기사에 댓글을 통해 '안세영은 지금 사실상 무적이다', '안세영에게 우린 이미 패배했다. 더 이상의 설명은 필요하지 않다'라는 반응을 보이며 안세영의 실력을 인정했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com