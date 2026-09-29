'韓 농구 주장' 이승현 "다신 이런 일 없길" 신신당부했는데...일본, 아시안게임 한국 선수단 또 대형 사고 발생 "운행 실수, 결국 훈련 취소"

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[스포츠조선 이현석 기자]다시 터진 버스 문제, 하필 피해자는 또 한국 선수단이다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자배구 대표팀은 28일 일본 아이치현 고마키 파크아레나고마키에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대만과의 조별리그 D조 2차전에서 대만을 세트스코어 3대1(24-26, 25-10, 25-15, 25-23)로 꺾었다.

1세트를 듀스 승부 끝에 내줬지만, 2~3세트를 압도적인 경기력으로 승리했다. 4세트 21-22로 끌려갔지만, 허수봉의 공격 득점과 이상현의 블로킹 득점으로 역전에 성공했고, 결국 듀스 승부없이 승리를 잡아냈다. 이날 한국은 허수봉이 18득점을 기록했고, 임동혁이 16득점으로 활약했다. 이상현(9득점)과 임성진(8득점)은 17득점을 합작했다. 앞서 필리핀과의 1차전에 이어 기분 좋은 2연승을 내달린 한국은 29일 펼쳐질 중국과의 조별리그 최종전 결과와 상관없이 조 2위까지 주어지는 8강 토너먼트 진출을 조기 확정했다.

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다만 경기를 앞두고 황당한 일의 피해자가 됐던 한국 대표팀이다. 한국은 이날 오전 훈련 이후 대만과의 일전에 나설 예정이었다. 이를 위해 오전부터 조직위원회가 배정한 셔틀버스에 선수들이 탔다. 하지만 버스는 엉뚱한 곳으로 향했다. 훈련장이 있는 이누야마가 아닌 약 1시간 거리에 있는 오카자키 양궁장으로 도착했다. 말도 안 되는 상황, 한국 선수단은 결국 훈련을 위해 이동할 시간조차 확보하지 못하며 결국 취소하는 사태까지 벌어졌다.

이런 일이 처음이 아니다. 개막 이후에도 줄곧 교통 문제가 한국 선수단을 괴롭히고 있다. 축구 대표팀은 카타르전이 열린 지난 15일 축구장이 아닌 야구장을 다녀왔고, 16일 회복 훈련 때는 버스가 오지 않았다. 가장 큰 문제는 농구 대표팀에서 발생했다. 한국 남자 농구 대표팀은 결승전이 열린 20일 오전 훈련장 이동을 위한 차량이 오지 않아 훈련하지 못하는 일을 겪기도 했다.

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한국 남자 농구 대표팀 주장인 이승현은 결승전 승리 이후 "전 세계가 주목하는 국제 무대 결승전에서 결코 발생해서는 안 될 치명적인 실수"라고 규정하며, "다른 종목의 우리 선수단에게는 두 번 다신 이런 황당한 피해가 발생하지 않아야 한다"고 지적했었다. 하지만 대회의 절반이 지난 지금 시점에도 교통 문제가 반복되며, 대회에 참가한 선수들만 고생을 떠안고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com