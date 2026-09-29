'세계 최강' 안세영과 결승 격돌…日 야마구치 아카네, 사실상 백기투항 "정말 도전하는 것뿐이니 여러 가지 시도"

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 태극기를 가리키고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

안세영 '가자 금메달 향해서' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 8강전. 한국 안세영이 태국 라차녹 인타논과 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]야마구치 아카네(일본)가 '세계 최강' 안세영에 도전장을 내밀었다.

안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 야마구치와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전을 치른다. 이날 승리로 안세영은 39연승을 질주했다. 올 시즌 55승1패라는 압도적 기록도 썼다. '디펜딩 챔피언' 안세영은 한국 단식 선수로는 처음으로 아시안게임 2연속 우승에 도전한다. 안세영이 금메달을 목에 걸면 '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이룬다.

안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

결승 상대는 야마구치다. 야마구치는 4강전에서 왕즈이를 게임스코어 2대0(21-11, 22-20)으로 잡고 결승에 올랐다. 그의 커리어 첫 아시안게임 결승 무대다.

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일본 배드민턴 전문 매체 '배드민턴스피릿'은 '야마구치가 준결승에서 왕즈이를 잡았다. 그는 (마지막 경기) 도전만 하면 된다며 전력을 다하겠다는 마음으로 최선을 다하고 싶다고 말했다'고 보도했다.

안세영 '내가 세계 최강' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 8강전. 한국 안세영이 태국 라차녹 인타논과 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이 매체에 따르면 야마구치는 "이기기 위해 단체전에서의 반성도 물론 중요하지만, 역시 최선을 다하자는 마음이 가장 컸다. 아마도 인생에 한 번뿐일 홈 아시안게임에서 결승에 진출하게 돼 정말 기쁘다. 관중들의 응원 소리, 동료 선수들의 응원 소리도 들렸다. 그런 응원이 큰 힘이 됐다고 생각한다. 응원의 한마디 한마디가 정말 큰 힘이 된다"며 "마지막 경기다. 과감히, 정말 도전하는 것뿐이니 여러 가지를 시도하겠다. 모든 것을 쏟아내겠다는 마음으로 열심히 하고 싶다"고 말했다.

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안세영과 야마구치는 지난 23일 열린 여자 단체 4강전에서 격돌했다. 둘은 1단식 주자로 나서 대결했다. '미리보는 결승전'이었다. 안세영이 한수 위 기량을 발휘했다. 그는 게임스코어 2대1(21-9, 18-21, 21-11)로 이겼다. 이로써 안세영은 야마구치를 상대로 최근 8연승을 질주했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com