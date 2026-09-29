충격. 일본도 인정했다. 사고 속출 아이치-나고야 AG. "대회 전 예상된 문제 터졌다. 사전 연습 없었다ㅐ"

나고야항에 마련된 조립식 숙소 단지 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 이틀 앞둔 17일 일본 나고야항 인근에 조성된 컨테이너형 목조 조립식 숙소 단지에서 선수들이 이동하고 있다. 아시안게임 조직위는 대회 참가인원이 애초 계획했던 1만5천명을 넘어 1만7천명으로 증가하자 비용 절감을 위해 선수촌을 새로 짓는 대신 이탈리아 크루즈선 '코스타 세레나호'(4천명), 나고야항 컨테이너형 조립식 숙소(2천명), 그리고 수영·승마가 열리는 도쿄를 포함한 시내 일반 호텔에 선수단을 쪼개어 수용하기로 했다.2026.9.17 ksm7976@yna.co.kr

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[스포츠조선 류동혁 기자] 충격적이다. 숙박, 버스 셔틀, 국가 연주 오류 등 2026년 아이치-나고야 아시안게임은 수많은 사건 사고가 발생되고 있다.

일본도 인정했다. 그리고 결론은 충격적이다. 대회 직전부터 예상된 문제였다고 결론 내렸다.

일본 잡지 프라임은 29일 '9월 19일부터 개최된 아이치-나고야 아시안게임은 부실한 관리로 인해 예상치 못한 사건 사고들이 줄을 이었다. 여러 나라의 선수 및 관련 관계자들을 위한 숙박 시설에서 많은 문제가 발생했다. 셔틀 버스 오류, 국가 연주 오류도 있다. 비용 절감을 위해 선수촌 건설을 하지 않은 것이 가장 큰 원인'이라고 진단했다.

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이 매체는 '컨테이너형 기숙사에서 누수 사건 외에도, 빈번한 버스 셔틀과 교통 문제도 발생했습니다. 지난 9월 15일, U-23 한국 축구팀이 경기장이 아닌 야구장으로 이동하는 실수가 발생했고, 한국 남자농구팀의 셔틀 버스는 나타나지 않았다. 아침 연습을 취소할 수밖에 없었다. 국제적인 문제로 번질 수도 있는 심각한 실수도 있었다. 9월18일 한국과 방글라데시 남자 하키 경기에서 북한의 국가가 한국 국가 대신 연주되는 실수가 있었다. 일본 스포츠 평론가들은 예상됐던 사고라고 진단했다'며 '사전 브리핑 기회가 단 한 번도 없었다. 도쿄 올림픽 기간 동안 준비 기간 동안 여러 차례 스터디 세션이 열렸다. 이번에도 아이치현과 행사를 주최한 나고야시는 이런 과정이 없었다'고 했다.

또 '이번 대회의 가장 큰 문제는 선수촌이 없다는 점이다. 대회의 목적은 아시아 선수들이 평화의 축제를 위해 모이는 것이다. 선수들이 교류하는 장소로서 선수촌이 없으면 이 행사가 무엇을 위한 것인지 이해하기 어렵다. 단순한 준비 부족뿐 아니라 스포츠의 진정한 의미를 간과했다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com