[속보]이럴 수가! 대한민국 양궁 충격 탈락…'에이스' 김제덕, 男 개인 16강전 OUT→이우석 가까스로 생존

김제덕, 과녁 확인 완료 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 29일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 남자 리커브 개인전 16강 한국 김제덕과 인도 니라지 차우한의 경기. 김제덕이 과녁을 확인한 뒤 돌아오고 있다. 2026.9.29 image@yna.co.kr(끝)

양궁 김제덕, 리커브 16강 가볍게 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 29일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 남자 리커브 개인전 16강 한국 김제덕과 인도 니라지 차우한의 경기. 김제덕이 활시위를 당기고 있다. 2026.9.29 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. 믿었던 양궁이 무너졌다.

김제덕(예천군청) 29일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 니라지 차우한(인도)과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 남자 개인 16강전에서 4대6(28-30, 29-29, 30-29, 29-29, 27-29)으로 패했다.

충격이다. 양궁은 대표적인 효자 종목이다. 한국은 양궁이 아시안게임에 정식 채택된 1978년 방콕 대회부터 직전 항저우 대회까지 나온 금메달 70개 중 무려 46개를 목에 걸었다. 뒤를 잇는 일본(8개), 인도(6개), 중국(4개)과 '비교 불가'다. 리커브 남녀 개인전과 단체전, 4종목이 치러졌던 때까지는 4차례(1990년 베이징, 1998년 방콕, 2006년 도하, 2010년 광저우)나 전 종목에 걸쳐 금메달을 따냈다.

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이번 대회에 나선 남자부 김우진(청주시청)-이우석(코오롱)-김제덕은 2024년 파리올림픽에서 금메달을 합작한 한국 양궁의 간판이다. 이들은 지난 26일 열린 랭킹라운드에서 단체전 합계 2064점을 기록, 대회 신기록을 세우며 인도(2039점)를 따돌리고 1위를 차지했다. 단체전에서 8강에 오르며 금빛 사냥에 도전하고 있다.

예상치 못한 일이 발생했다. 김제덕이 탈락한 것이다. 그는 랭킹라운드에서 693점으로 전체 2위를 기록했다. 단체전, 개인전은 물론이고 혼성 단체전에서 '3관왕'을 정조준했다. 그는 앞서 열린 32강전에서는 천 신 퀴크(말레이시아)를 6대0(28-26, 28-27, 30-27)으로 이겼다. 하지만 16강 고비를 넘지 못하고 패배를 떠안았다.

과녁 조준하는 이우석 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 29일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 남자 리커브 개인전 16강 한국 이우석과 이란 레자 샤바니의 경기. 이우석이 활시위를 당기고 있다. 2026.9.29 image@yna.co.kr(끝)

양궁 이우석, 리커브 정조준 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 29일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 남자 리커브 개인전 32강 한국 이우석과 방글라데스 압둘 라흐만 알리프의 경기. 이우석이 활시위를 당기고 있다. 2026.9.29 image@yna.co.kr(끝)

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한편, 이우석은 슛오프 끝에 8강행 티켓을 거머쥐었다. 이우석은 레자 샤바니(이란)와의 16강전에서 6대5(28-30, 22-26, 29-26, 29-29, 29-28, 10-9)로 역전승했다.

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그는 앞서 열린 32강전에서 압두르 라흐만 알리프(방글라데시)를 6대2(30-27, 28-28, 29-29, 30-27)로 잡았다. 16강전에서 한때 0-4로 밀렸지만, 매서운 집중력을 발휘해 짜릿한 승리를 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com