'대충격' 이런 반전있을까...금메달 환호했는데, 하루 만에 박탈 당했다! 신발 잘못 신어 실격 처리, 중국 선수만 깜짝 행운

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]금메달을 땄지만, 하루 만에 사라졌다. 신발 규정 위반으로 아시안게임 금메달을 놓쳤다.

로이터는 28일(한국시각) '카자흐스탄 선수가 비인가 신발을 착용한 혐의로 실격처리 당했다'고 보도했다.

카자흐스탄 경보 선수인 야스미나 톡산바예바는 27일 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 마라톤 경보 경기에서 3시간22분20초의 기록으로 결승선을 가장 먼저 통과했다. 2위인 단쩡취종(중국)을 무려 4분이나 앞선 채 결승선을 통과한 톡산바예바는 이후 눈물과 함께 환호했다.

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하지만 로이터에 따르면 톡산바예바는 경보 금메달이 취소됐다. 이유는 바로 신발이었다. 톡산바예바는 이날 경기에서 세계육상연맹이 승인한 신발 목록에 포함되지 않은 모델을 신고 경기를 소화했고, 이것이 문제가 되며 우승을 취소하는 결정이 내려졌다. 결승선을 가장 먼저 통과했지만, 규정 위반으로 금메달을 뺏긴 셈이다.

로이터는 '톡산바예바는 1위를 차지하고 2위인 중국의 단쩡취종보다 거의 4분 앞섰지만, 이의 제기가 있을 때까지 결과는 이렇게 실격된 것으로 간주될 예정이다'며 '톡산바예바는 개인 SNS를 통해 이에 대해 밝히기도 했다'고 설명했다. 톡산바예바는 자신의 SNS를 통해 "우리는 끝까지 싸웠다. 마지막 순간까지 나와 함께 싸워준 모든 슈퍼히어로들에게 감사하다"고 밝혔다.

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톡산바예바의 실격으로 행운을 얻게 된 주인공은 일본과 중국의 선수다. 2위였던 단쩡취종이 금메달을 승계받았고, 이어 동메달이었던 중국의 마리 리마가 은메달, 일본의 우메노 유키코가 동메달이 됐다. 톡산바예바의 실격으로 중국은 금메달, 일본은 동메달 하나씩을 추가하게 된 셈이다.

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다만 아직까지 확정은 아니다. 톡산바예바와 카자흐스탄측은 이의 제기를 위해 항소한 상태로 알려졌다. 카자흐스탄 국가올림픽위원회는 해당 신발 모델에 대한 이의 제기를 접수했으며, 세계육상연맹이 해당 신발 모델이 승인 목록에 포함돼 있는지를 검토중이라고 알렸다. 신발 여파가 실격까지 이어질지 계속해서 지켜볼 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com