'이럴 수가' 韓 양국 초대형 날벼락, 세계 랭킹 15위 김제덕이 77위에 무너졌다...남자 개인전 충격의 16강 탈락, 이우석은 극적 8강 진출

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[스포츠조선 이현석 기자]메달을 기대했던 김제덕(예천군청)이 16강에서 탈락했다.

김제덕(예천군청)은 29일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 니라지 차우한(인도)과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 남자 개인 16강전에서 4대6(28-30, 29-29, 30-29, 29-29, 27-29)으로 패했다.

앞서 열린 32강전에서는 천 신 퀴크(말레이시아)를 6대0(28-26, 28-27, 30-27)으로 꺾었던 김제덕은 16강 고비를 넘지 못하고 패배를 떠안았다. 함께 16강에 오른 이우석은 레자 샤바니(이란)와의 16강전에서 6대5(28-30, 22-26, 29-26, 29-29, 29-28, 10-9)로 역전승을 거두며 8강행 티켓을 놓치지 않았다. 16강에서 0-4로 수세에 몰리기도 했지만, 역전승까지 집중력을 발휘해 웃었다.

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김제덕의 탈락은 한국 양궁에 큰 아쉬움일 수밖에 없다. 2024년 파리올림픽에서 금메달을 합작한 한국 양궁의 간판 중 한명이다. 더욱이 이번 대회도 시작부터 기세가 좋았다. 김제덕은 랭킹 라운드 당시 693점으로 2위, 이우석(코오롱엑스텐보이즈)은 687점으로 4위, 김우진(청주시청)은 684점으로 6위에 오른 한국은 단체전 합계 2064점으로 대회 신기록을 썼다. 인도(2039점)와의 격차도 확연했다. 남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 역시 합계 1378점으로 대회 기록을 경신했다. 1번 시드를 싹쓸이했다.

한국으로서는 효자 종목인 양궁이 흔들리는 것은 대형 악재다. 한국은 양궁이 아시안게임에 정식 채택된 1978년 방콕 대회부터 직전 항저우 대회까지 나온 금메달 70개 중 무려 46개를 휩쓸었다.

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다른 국가와의 비교가 불가하다. 뒤를 잇는 일본(8개), 인도(6개), 중국(4개)에 그치며 겨우 한국을 따라오는 수준이다. 리커브 남녀 개인전과 단체전, 4종목이 치러졌던 때까지는 4차례(1990년 베이징, 1998년 방콕, 2006년 도하, 2010년 광저우)나 전 종목에 걸쳐 금메달을 따냈다.

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김제덕의 탈락으로 남자 개인전에서는 이우석의 활약이 중요해졌다. 김제덕 또한 여정이 끝난 것은 아니다. 오는 10월 2일 리커브 혼성 단체전 준결승을 중국과 앞두고 있으며, 같은 날 남자 리커브 단체전도 대만과 격돌할 예정이다. 남은 일정에서 더 뛰어난 활약을 보여주는 것이 중요해졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com